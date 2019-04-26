Виктор и Наталья Елисеевы: Мы исполнили для товарища Ким Чен Ына корейские песни, и он пригласил нас выступить в КНДР
- Виктор Петрович, я так понял, что этот снимок сделан на торжественном приеме в честь северокорейского лидера на острове Русский во Владивостоке.
- Да, вчера был торжественный прием. И там же состоялся концерт.
Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.
- Скажите, это был концерт всего вашего ансамбля или было несколько артистов?
- Было много артистов. Там была Ксения Дежнева, Сергей Волчков. Там был коллектив «Казачья вольница» и наш ансамбль.
- Какие произведения вы исполняли для высокого гостя?
- Мы пели и русские народные песни, и, конечно, корейские. Поскольку мы часто бывали в Корее, нас часто приглашал Ким Чен Ир (отец Ким Чен Ына), поэтому у нас в репертуаре большое количество корейских песен.
Мы пели две из них. Это «Полководец в Корее» и вторая песня лирическая – «Сосна». Это тоже о полководце.
- Скажите, как товарищ Ким Чен Ын принимал вас?
- Ну, я стоял спиной, поскольку я дирижер. После окончания концерта Владимир Владимирович Путин подвел Ким Чен Ына к коллективу и ко мне в частности, пожал руку и поблагодарил от всего сердца за хорошее выступление, ему очень понравилось. Я познакомился с Ким Чен Ыном. Он сказал, что я вас лично не знаю, но очень много слышал хорошего о вас. Я говорю: «А я, в свою очередь, очень хорошо знал вашего папу. И благодарен судьбе, что меня познакомили и с вами».
- А из русских, российских какие произведения вы исполнили?
- Ну, «Калинку» традиционную.
- «Катюшу»?
- Нет, «Катюшу» не пели. «Очи черные», «Калитка», «Дорогой длинною». Ну, такие традиционные наши произведения, которые любят за рубежом.
Ким Чен Ын сел в бронепоезд и покинул Владивосток.
- Вы еще собираетесь в КНДР поехать?
- Нас пригласил Ким Чен Ын, теперь дело за малым – когда скажут, когда будет такая возможность, мы с удовольствием поедем.
- Вот сейчас он вас снова пригласил?
- Ну да.
- Мы много раз слышали, как вы поете на сцене, по телевидению. Можете какую-нибудь корейскую мелодию напеть?
- Нет, не смогу. Потому что достаточно сложный язык, это надо специально учить. Я дирижирую, а спеть не смогу. Моя супруга - Наталья Елисеева - может спеть, она несколько песен знает.
- А она сейчас рядом? Она участвовала в концерте?
- Конечно. Она пела «Сосну». Передаю ей трубку.
(Наталья Елисеева исполняет корейскую песню - слушайте здесь же, на нашем сайте.)
Наталья и Виктор Елисеевы: «Наш ансамбль Росгвардии исполнил для товарища Ким Чен Ына корейские песни».
ИСТОЧНИК KP.RU