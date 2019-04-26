Виктор и Наталья Елисеевы: Мы исполнили для товарища Ким Чен Ына корейские песни, и он пригласил нас выступить в КНДР

- Виктор Петрович, я так понял, что этот снимок сделан на торжественном приеме в честь северокорейского лидера на острове Русский во Владивостоке.

- Да, вчера был торжественный прием. И там же состоялся концерт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705354" frameborder="0"></iframe> Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.

- Скажите, это был концерт всего вашего ансамбля или было несколько артистов?

- Было много артистов. Там была Ксения Дежнева, Сергей Волчков. Там был коллектив «Казачья вольница» и наш ансамбль.

- Какие произведения вы исполняли для высокого гостя?

- Мы пели и русские народные песни, и, конечно, корейские. Поскольку мы часто бывали в Корее, нас часто приглашал Ким Чен Ир (отец Ким Чен Ына), поэтому у нас в репертуаре большое количество корейских песен.

Мы пели две из них. Это «Полководец в Корее» и вторая песня лирическая – «Сосна». Это тоже о полководце.

- Скажите, как товарищ Ким Чен Ын принимал вас?

- Ну, я стоял спиной, поскольку я дирижер. После окончания концерта Владимир Владимирович Путин подвел Ким Чен Ына к коллективу и ко мне в частности, пожал руку и поблагодарил от всего сердца за хорошее выступление, ему очень понравилось. Я познакомился с Ким Чен Ыном. Он сказал, что я вас лично не знаю, но очень много слышал хорошего о вас. Я говорю: «А я, в свою очередь, очень хорошо знал вашего папу. И благодарен судьбе, что меня познакомили и с вами».

- А из русских, российских какие произведения вы исполнили?

- Ну, «Калинку» традиционную.

- «Катюшу»?

- Нет, «Катюшу» не пели. «Очи черные», «Калитка», «Дорогой длинною». Ну, такие традиционные наши произведения, которые любят за рубежом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705636" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын сел в бронепоезд и покинул Владивосток.

- Вы еще собираетесь в КНДР поехать?

- Нас пригласил Ким Чен Ын, теперь дело за малым – когда скажут, когда будет такая возможность, мы с удовольствием поедем.

- Вот сейчас он вас снова пригласил?

- Ну да.

- Мы много раз слышали, как вы поете на сцене, по телевидению. Можете какую-нибудь корейскую мелодию напеть?

- Нет, не смогу. Потому что достаточно сложный язык, это надо специально учить. Я дирижирую, а спеть не смогу. Моя супруга - Наталья Елисеева - может спеть, она несколько песен знает.

- А она сейчас рядом? Она участвовала в концерте?

- Конечно. Она пела «Сосну». Передаю ей трубку.

(Наталья Елисеева исполняет корейскую песню - слушайте здесь же, на нашем сайте.)