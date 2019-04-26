2019-04-26T21:17:35+03:00
Политика

Виктор и Наталья Елисеевы: Мы исполнили для товарища Ким Чен Ына корейские песни, и он пригласил нас выступить в КНДР

Об этом художественный руководитель и главный дирижёр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ и его супруга рассказали и спели в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
После концерта Владимир Путин познакомил товарища Ким Чен Ына с Виктором ЕлисеевымПосле концерта Владимир Путин познакомил товарища Ким Чен Ына с Виктором ЕлисеевымФото: Из личного архива
Изменить размер текста:

- Виктор Петрович, я так понял, что этот снимок сделан на торжественном приеме в честь северокорейского лидера на острове Русский во Владивостоке.

- Да, вчера был торжественный прием. И там же состоялся концерт.

Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.

- Скажите, это был концерт всего вашего ансамбля или было несколько артистов?

- Было много артистов. Там была Ксения Дежнева, Сергей Волчков. Там был коллектив «Казачья вольница» и наш ансамбль.

- Какие произведения вы исполняли для высокого гостя?

- Мы пели и русские народные песни, и, конечно, корейские. Поскольку мы часто бывали в Корее, нас часто приглашал Ким Чен Ир (отец Ким Чен Ына), поэтому у нас в репертуаре большое количество корейских песен.

Мы пели две из них. Это «Полководец в Корее» и вторая песня лирическая – «Сосна». Это тоже о полководце.

- Скажите, как товарищ Ким Чен Ын принимал вас?

- Ну, я стоял спиной, поскольку я дирижер. После окончания концерта Владимир Владимирович Путин подвел Ким Чен Ына к коллективу и ко мне в частности, пожал руку и поблагодарил от всего сердца за хорошее выступление, ему очень понравилось. Я познакомился с Ким Чен Ыном. Он сказал, что я вас лично не знаю, но очень много слышал хорошего о вас. Я говорю: «А я, в свою очередь, очень хорошо знал вашего папу. И благодарен судьбе, что меня познакомили и с вами».

- А из русских, российских какие произведения вы исполнили?

- Ну, «Калинку» традиционную.

- «Катюшу»?

- Нет, «Катюшу» не пели. «Очи черные», «Калитка», «Дорогой длинною». Ну, такие традиционные наши произведения, которые любят за рубежом.

Ким Чен Ын сел в бронепоезд и покинул Владивосток.

- Вы еще собираетесь в КНДР поехать?

- Нас пригласил Ким Чен Ын, теперь дело за малым – когда скажут, когда будет такая возможность, мы с удовольствием поедем.

- Вот сейчас он вас снова пригласил?

- Ну да.

- Мы много раз слышали, как вы поете на сцене, по телевидению. Можете какую-нибудь корейскую мелодию напеть?

- Нет, не смогу. Потому что достаточно сложный язык, это надо специально учить. Я дирижирую, а спеть не смогу. Моя супруга - Наталья Елисеева - может спеть, она несколько песен знает.

- А она сейчас рядом? Она участвовала в концерте?

- Конечно. Она пела «Сосну». Передаю ей трубку.

(Наталья Елисеева исполняет корейскую песню - слушайте здесь же, на нашем сайте.)

Наталья и Виктор Елисеевы: «Наш ансамбль Росгвардии исполнил для товарища Ким Чен Ына корейские песни».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Мы вместе с президентом на Госсовете определяли критерии оценки нашей работы. Какие из 15 самые главные? Все!
Об этом глава региона рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио " Комсомольская правда"
Новости 24
"Вопиющее беззаконие": Посольство России в США прокомментировало приговор Бутиной
США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН
В Евросоюзе прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро
Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля
Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%
«Транснефть» заявила о умышленном вбросе хлора в трубопровод «Дружба»
Трамп: Цены на нефть снижаются - я позвонил в ОПЕК
Минфин США ввел санкции против министра иностранных дел Венесуэлы
Адвокат сообщил, что Бутина вернется в Россию в ноябре этого года
Косаток могут выпустить из "китовой тюрьмы" в июне
Климкин призвал ввести дополнительные санкции против России из-за паспортов
На Шри-Ланке произошли три взрыва
Россияне с 18 лет теперь могут пройти профосмотр раз в год
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Пассажиров вернувшегося в Ригу самолета доставят в Москву на лайнере большей вместимости
Добросовестные туристы смогут получать шенгенские визы на пять лет
Косаток собираются включить в Красную книгу
Политолог предположил, какие страны могут покинуть Шенгенскую зону
Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР
ФБР: Китай - серьезная угроза в сфере шпионажа
Список запрещенных для женщин профессий сократят
Медведев исключил из санкционного списка России четырех украинцев
Умер Валерий Филиппов, художник-постановщик
Решение ВТО по спору Москвы и Киева по транзиту украинских грузов вступило в силу
В США после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате