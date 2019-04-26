2019-04-26T20:09:03+03:00
Политика

В Госдуме приговор Бутиной сочли строгим и несправедливым

Россиянке дали 18 месяцев тюрьмы
Ася ХОВАНСКАЯ
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Дело Бутиной изначально было политическим и сфабрикованнымДело Бутиной изначально было политическим и сфабрикованнымФото: REUTERS
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На Охотном ряду раскритиковали вынесенный Марии Бутиной приговор в США. Россиянке, обвиняемой в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ, в пятницу дали 18 месяцев тюрьмы, невзирая на то, что девушка уже 9 месяцев провела в заключении.

- Приговор Марии Бутиной излишне строг, - заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - Вердикт вынесли, несмотря на требования защиты ограничиться уже отбытым 9-месячными сроком, большую часть из которого россиянка содержалась в одиночной камере. Теперь девушка будет вынуждена провести еще столько же времени в американской тюрьме, прежде чем ее депортируют домой. И такое решение было принято лишь на основании показаний о том, что Мария якобы действовала от лица российских властей. Несправедливо, на мой взгляд.

Депутат подчеркнул, что дело сфабриковано, и призвал подавать на апелляцию.

- Дело Бутиной изначально было политическим и сфабрикованным из пропитанного русофобией воздуха. Ее сломали, вынудили пойти на сделку со следствием, признать то, что она вряд ли осознанно совершала. Тем не менее, Бутину все равно показательно осудили.Необходимо не опускать руки, бороться дальше, подавать апелляции и сделать все, чтобы вернуть Марию Бутину в Россию как можно скорее, - считает Слуцкий.

Напомним, суд также одобрил депортацию Бутиной в Россию после отбывания наказания.

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Американская пресса цитирует министерство юстиции:

«Работала по указанию высокопоставленного чиновника в российском правительстве», «агента России в США», «влияние в американской политике с целью продвижения интересов Российской Федерации». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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