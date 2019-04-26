Лучшие благотворительные проекты получат финансовую поддержку на конференции «Добро 2019»

Началась регистрация на «ДОБРО 2019» – конференцию о привлечении ресурсов и технологиях в благотворительности, которая пройдет 17-18 мая в Москве.

В течение двух дней участники обсудят win-win проекты (проекты, выгодные для всех участников - прим.ред) в партнерстве с бизнесом и узнают, как привлекать ресурсы с помощью технологий и контента, как вовлекать в свою работу интеллектуальных волонтеров и многое другое.

17 мая пройдет образовательный блок – в этот день участники смогут посетить мастер-классы и обменяться опытом в панельных дискуссиях. Запланированы мастер-классы, посвященные визуальному контенту, бесплатным инструментам в социальных сетях, финансовому менеджменту в НКО, организации мероприятий и работе с рекламными агентствами.

Также в рамках образовательного блока пройдет интерактивная сессия – ееучастники попробуют разработать решения под запросы десяти компаний из разных отраслей.

18 мая пройдет практический блок – 25 НКО, прошедших отбор по заявкам, будут вместе менторами работать над своими задачами в сфере IT и привлечения ресурсов.

Часть команд поработают над технологическими проектами, которые помогут НКО стать эффективнее: над базами данных, приложениями, новыми сервисами и другими решениями. Часть – будут готовить фандрайзинговые мероприятия, разрабатывать кампании волонтерского фандрайзинга, промо-кампании и так далее.

Курировать команды будут волонтеры – сотрудники компаний-организаторов.

По итогам пять НКО получат поддержку менторов для реализации проекта.

Конференция пройдет в московском офисе компании «МегаФон» в Оружейном переулке.

Если НКО пройдет отбор для участия и в образовательном, и в практическом блоке, то двум ее представителям компании-организаторы оплатят проживание в гостинице.

Добро Mail.ru (Mail.ru Group), «МегаФон» и «Металлоинвест» организуют конференцию «ДОБРО» пятый год. В прошлом году она прошла в формате хакатона, в ходе которого участники разрабатывали инклюзивные приложения, программы для адаптации и профориентации подростков-сирот и выпускников детских домов, единые базы и CRM-системы для обработки заявок в фонды и др.

По итогам пять НКО получат поддержку менторов для реализации проекта. Фото: предоставлено организаторами «ДОБРО 2019»

После хакатона 2018 года Mail.ru Group выделила бесплатную облачную инфраструктуру для благотворительных фондов, а фонд «Хранители детства» при поддержке «МегаФона» запустил профориентационный проект для подростков naprimerku.ru.

— Мы работаем с детьми до 18 лет: в течении года они проходят профориентационную программу, выбирают то, что им по душе, и, как правило, летом, во время каникул, мы их отправляем на стажировки в различные компании. Кстати, помимо прохождения профориентационного курса обязательным условием является и волонтерская активность: например, ребята выезжали на субботник вместе с сотрудниками компании IKEA в лесопарке. Наш проект помогает детям, оставшимся без попечения родителей, не потеряться в этом мире, а найти свое место в профессии и в жизни, – рассказала порталу «Открытые НКО» директор «Хранителей детства» Анна Кочинева. – К участию в прошлогоднем хакатоне мы долго готовились, но все же идея была сыровата, не хватало понимания как технически ее можно реализовать, в какие сроки, с каким бюджетом. После интенсивного двухдневного общения с коллегами по сектору, экспертами, разработчиками наш проект стал гораздо конкретнее и понятнее для нас самих. Более того, появился совершенно новый «поворот», изюминка, которая и понравилась коллегам из МегаФона. Прошло еще около полугода, прежде чем на свет появился результат работы — портал для подростковNaprimerku.ru, который позволяет ребятам уязвимых групп «примерить» на себя 50 видов занятости, доступных без специального образования и опыта работы. Сейчас на портале зарегистрировано несколько сотен участников, они знакомятся с профессиями, общаются с онлайн-наставниками, многие готовятся к выходу на стажировки.

- В прошлом году мы согласовали новую социальную стратегию Mail.ru Group, согласно которой компания будет инвестировать свои технологии и опыт разработки массовых интернет-сервисов в развитие социальных проектов в России. В том числе это значит, что компания и ее продукты предлагают свои технологии и экспертизу социальным проектам, а также создают и собственные инфраструктурные проекты для развития благотворительности в России. Конференция «ДОБРО» – один из важных проектов в этой стратегии. Наши сотрудники становятся менторами для НКО и помогают им создавать IT-решения, которые делают благотворительность и фандрайзинг более эффективными, – отметила руководитель социальных проектов Mail.ru Group и сервиса Добро Mail.ru Саша Бабкина.

- Развитие доступной цифровой среды — один из приоритетов благотворительной деятельности «МегаФона». Мы хотим, чтобы современные технологии работали на благо общества, и чтобы у каждого человека, независимо от его жизненной ситуации, был доступ к цифровым решениям и сервисам. Мы уверены, что обновленный формат конференции позволит нам найти новых НКО-партнеров и интересные решения, которые соответствуют нашей благотворительной политике и ключевым направлениям помощи, — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Валентина Ватрак.

- Развитие некоммерческих организаций и поддержка гражданских инициатив – приоритет корпоративных благотворительных программ Металлоинвеста. Мы рады, что «ДОБРО» становится возможностью для многих участников из наших городов разрабатывать проекты, находить партнеров и наставников, – заявила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Компания заинтересована в том, чтобы некоммерческий сектор в наших городах устойчиво развивался, становился сильнее и профессиональнее».