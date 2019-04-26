Новый губернатор сдвинул с места долгострои: В Амурской области в мае ждут смычку автомобильного моста между Россией и Китаем

В Амурской области кипит стройка. Долгожданный автомобильный мост через реку Амур, который свяжет Россию и Китай. Этот мост ждали очень долго. И вот - остается финальный этап. Граница двух государств проходит по центру реки. Мост строят с двух сторон. Китайская часть уже готова, но это в том числе потому, что на российской стороне фронт работа больше почти в два раза - 13 с лишним километров на круг. Это и сам мост, и подъездные пути. До китайского моста остается несколько сотен метров. Смычку ждут уже в мае. Потом до конца года все работы по мосту должны полностью завершить. Затем еще несколько месяцев на оформление всех необходимых документов. И в апреле 2020-го по мосту в обе стороны поедут первые грузовики и легковушки.

А ведь этот мост для России долгое время был дорогой и несбыточной мечтой. Как и новая набережная Благовещенска, считавшаяся классическим долгостроем. Возводить ее начали еще десять лет назад. Но работы то и дело замораживались. Однако первый участок будущей красоты, которая наверняка станет для горожан главным местом прогулок, должны достроить к концу года. Оставшиеся участки, как планируется, - в ближайшие год-полтора.

Такую активность жители Амурской области связывают прежде всего с приходом нового губернатора. В сентябре прошлого года Василий Орлов набрал 55,6%, обойдя ближайшего конкурента вдвое. Многие отмечают, что 44-летний Орлов - коренной дальневосточник, сын офицера, успешный в прошлом предприниматель - на посту главы региона использует современные эффективные практики управления. Активно работает с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, с которым связано федеральное финансирование многих проектов. При этом налажена более тесная коммуникация с местными жителями. На их проблемы реагируют.

Для Амурской области основным экономическим партнером традиционно является КНР - через реку город Хэйхэ с населением под 2 млн. человек, а дальше - практически бескрайний китайский рынок. Львиная доля экспорта уходит именно туда. Уже при Орлове область начала наращивать обороты по объемам продукции, которая продается в КНР. Например, Амурская область традиционно экспортировала на тот берег руки сою, которая выращивается на российской земле.

- В прошлом году мы отправили в Китай 400 тысяч тонн сои, - рассказал Василий Орлов журналистам издания «Взгляд». - Раньше было не более 200 тысяч тонн с небольшим. Мы заинтересованы больше отправлять продукцию переработки (то есть, уже готовый, переработанный на российских предприятиях продукт, - Авт.). Это и эффективнее, и куда выгоднее, чем просто торговать соей.

При этом губернатор призывает не зацикливаться только лишь на одном китайском рынке. Пора более активно прорабатывать новые перспективные направления экспорта российской продукции из Амурской области.

- Но при этом мы всерьез работаем над диверсификацией внешних рынков. На этот год запланирован большой объем сотрудничества с Японией и Южной Кореей - с далеко идущими перспективами.