Жарим шашлыки в городе

Как Новый год не наступит без оливье и шампанского, так и Первомай невозможно представить без шашлыка. Впереди - длинные выходные, пора к мангалу! Сразу напомним: запрещено жарить шашлыки на балконах домов, во дворах, в парках, скверах и лесах. Нарушителям грозит штраф (см. «Бди!»).

Но есть 250 официальных пикниковых точек, где можно спокойно расчехлять шампуры и зажигать. На всех площадках - дубовые столы и скамейки, мангалы, ящики с песком, контейнеры для мусора и информационный щит с правилами работы. На некоторых точках стоят навесы и беседки. В основном типовые пикниковые зоны на природных территориях бесплатные. За дополнительные услуги, например, беседки, шатры или домики с верандами, придется раскошелиться. Окончательная цена зависит от срока аренды и количества гостей. Подробности можно уточнить по телефонам дирекций заказников и парков в будни с 9.00 до 18.00.

Как Новый год не наступит без оливье и шампанского, так и Первомай невозможно представить без шашлыка.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обратите внимание! Для ориентира пикниковые зоны привязаны к адресам конкретных домов и находятся недалеко от этих строений.

БДИ!

Обычным горожанам за мангал и костер в запрещенном месте, например, во дворе или в сквере, светит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам - 20 - 40 тысяч рублей. Юридическим лицам - 150 - 300 тысяч рублей.