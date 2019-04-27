2019-04-26T21:01:29+03:00
Общество

Жарим шашлыки в городе

По всей столице открылось 250 пикниковых точек
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
По всей столице открылось 250 пикниковых точек.По всей столице открылось 250 пикниковых точек.Фото: Евгения ГУСЕВА

Как Новый год не наступит без оливье и шампанского, так и Первомай невозможно представить без шашлыка. Впереди - длинные выходные, пора к мангалу! Сразу напомним: запрещено жарить шашлыки на балконах домов, во дворах, в парках, скверах и лесах. Нарушителям грозит штраф (см. «Бди!»).

Но есть 250 официальных пикниковых точек, где можно спокойно расчехлять шампуры и зажигать. На всех площадках - дубовые столы и скамейки, мангалы, ящики с песком, контейнеры для мусора и информационный щит с правилами работы. На некоторых точках стоят навесы и беседки. В основном типовые пикниковые зоны на природных территориях бесплатные. За дополнительные услуги, например, беседки, шатры или домики с верандами, придется раскошелиться. Окончательная цена зависит от срока аренды и количества гостей. Подробности можно уточнить по телефонам дирекций заказников и парков в будни с 9.00 до 18.00.

Как Новый год не наступит без оливье и шампанского, так и Первомай невозможно представить без шашлыка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как Новый год не наступит без оливье и шампанского, так и Первомай невозможно представить без шашлыка.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обратите внимание! Для ориентира пикниковые зоны привязаны к адресам конкретных домов и находятся недалеко от этих строений.

БДИ!

Обычным горожанам за мангал и костер в запрещенном месте, например, во дворе или в сквере, светит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам - 20 - 40 тысяч рублей. Юридическим лицам - 150 - 300 тысяч рублей.

Где пожарить шашлыки в городе.

Где пожарить шашлыки в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина
В штабе Зеленского допускают возможность роспуска Верховной Рады
Путин подписал указ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Посольство РФ удивлено позицией Лондона по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донбасса
МИД России обвинил США в попытке ограничить международные контакты Венесуэлы
МИД России: Приговор Бутиной является позорным пятном на судебной системе США
Россияне смогут находиться в Черногории 90 дней без визы
В руководстве ФК «Спартак» произойдут изменения
"Вопиющее беззаконие": Посольство России в США прокомментировало приговор Бутиной
США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН
В Евросоюзе прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро
Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля
Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%