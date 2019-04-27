2019-04-26T21:33:38+03:00
Общество

Вопрос дня: Как вы относитесь к религиозным праздникам?

Поздравляем всех православных с наступающей Светлой Пасхой!
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Комментарии: comments11
Как вы относитесь к религиозным праздникам?Как вы относитесь к религиозным праздникам?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Я возглавляю Императорское православное палестинское общество, и потому ответ очевидный - отношусь с уважением. Я в детстве так привык - отмечали и Рождество, и Пасху. Мама, бабушка пекли куличи. Это дань не только нашей религии, но и нашей истории, культуре. Я сам всегда отмечаю все православные праздники. Но не забываю и представителей других конфессий - и мусульманских, и иудейских, - поздравляю с их праздниками.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Моральный кодекс строителя коммунизма совпадает с Нагорной проповедью Христа. А если взять главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот и не ест» - почитайте послание апостола Павла к Фессалоникийцам. Один в один. Свобода совести должна быть гарантирована. У нас в уставе партии давно это записано. И в целом люди духовные, они ведут себя достойнее, чем те, у кого в душе нет ни веры, ни уважения к предкам.

Гелена КАНДЕЛЬ, сестра Иосифа Кобзона:

- Уважаю каждого, в чьей душе есть Бог. И не важно, к какому вероисповеданию он относится. Так поступал и брат. Мы так были воспитаны. Иосиф был человеком огромной души и любви к людям. Мы относимся к религии, которая стала основой для других вероисповеданий, но это не говорит о том, что мы не признаем другого. А Иосиф восстанавливал и синагоги, и православные храмы, и дацаны...

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- На первом месте 19-я статья Конституции РФ - все равны вне зависимости от пола, возраста, образования и - внимание! - отношения к религии. То есть и верующие, и атеисты у нас равны. Вероисповедание одной группы населения не может превалировать над идеалами другой. И к любым религиозным праздникам надо относиться с уважением.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, фермер и предприниматель:

- Советская школа воспитала меня так, что Бога нет. Я к религиозным праздникам безразличен. Меня больше интересует, есть ли жизнь на Марсе и когда мы начнем работать, как, например, в Ирландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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