В семье с очень скудной фантазией в ролевых играх он муж, а она жена
- Сегодня по телику видел, как гепард догнал и съел газель!
- С пассажирами?!
* * *
Посоветовали книгу о том, как бороться с бессонницей.
Читал ее до утра.
* * *
- Доктор, я умираю?
- Ну что вы! Вы еще у меня поживете!
- Ура! Я буду жить у доктора!
* * *
Эпиграф к «Евгению Онегину»: «Карты, девки, два ствола».
* * *
- Батя сказал, что если буду плохо учиться - отберет айфон.
- Типа гопник, но заботливый?
* * *
Мне страшно иметь детей, потому что когда-нибудь им придется помочь с математикой.
* * *
Он каждое утро приносил ей кофе в постель.
Ей оставалось только помолоть и заварить.
* * *
Мне тоскливо, когда на работе нечем заняться, и очень тоскливо, когда есть чем.
* * *
Интересно слышать, что в ТАКУЮ погоду совершенно не хочется работать.
Мое желание не работать не зависит от погодных условий.
* * *
- Я считаю, что ты не права.
- Пересчитай.
* * *
В детстве родители меня заинтересовали археологией, и я полюбил это занятие.
Представлял себя настоящим археологом!
Но однажды ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется «копать картошку»...
* * *
Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
* * *
Уникальная находка!
Найден единственный в мире учебник химии за 9-й класс, в котором Менделеев изображен без нарисованных рогов, бланша и сигареты в зубах.
ИСТОЧНИК KP.RU