В семье с очень скудной фантазией в ролевых играх он муж, а она жена

- Сегодня по телику видел, как гепард догнал и съел газель!

- С пассажирами?!

* * *

Посоветовали книгу о том, как бороться с бессонницей.

Читал ее до утра.

* * *

- Доктор, я умираю?

- Ну что вы! Вы еще у меня поживете!

- Ура! Я буду жить у доктора!

* * *

Эпиграф к «Евгению Онегину»: «Карты, девки, два ствола».

* * *

- Батя сказал, что если буду плохо учиться - отберет айфон.

- Типа гопник, но заботливый?

* * *

Мне страшно иметь детей, потому что когда-нибудь им придется помочь с математикой.

* * *

Он каждое утро приносил ей кофе в постель.

Ей оставалось только помолоть и заварить.

* * *

Мне тоскливо, когда на работе нечем заняться, и очень тоскливо, когда есть чем.

* * *

Интересно слышать, что в ТАКУЮ погоду совершенно не хочется работать.

Мое желание не работать не зависит от погодных условий.

* * *

- Я считаю, что ты не права.

- Пересчитай.

* * *

В детстве родители меня заинтересовали археологией, и я полюбил это занятие.

Представлял себя настоящим археологом!

Но однажды ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется «копать картошку»...

* * *

Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.

* * *

Уникальная находка!

Найден единственный в мире учебник химии за 9-й класс, в котором Менделеев изображен без нарисованных рогов, бланша и сигареты в зубах.