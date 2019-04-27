Как на Руси становятся святыми

Русский человек вспоминает про церковь или в разгар болезни, или в канун больших праздников. У нас на носу важнейший для всех православных день - Воскресение Христово. В народе его называют Светлой Пасхой. Сегодня ждем великое чудо - схождение Благодатного огня*. Но, оказывается, в православной церкви есть целая комиссия, расследующая чудеса и канонизирующая святых. «КП» встретилась с одним из ее участников, протоиереем Кириллом Каледой. Он рассказал, как каждый из нас может стать святым.

УЧЕНЫЕ ОТСЛЕЖИВАЮТ ИСЦЕЛЕНИЯ

- Отец Кирилл, давайте по-порядку. Что доказывает святость человека?

- Во-первых, святость - это свидетельство того, что в церкви действует благодать Святаго Духа. В церкви есть определенные понятия о том, что люди достигли святости. Основные - народное почитание и чудотворение. Как при жизни этого человека, так и после его смерти. Подтверждением святости могут быть нетленные мощи. Когда ставится вопрос о канонизации усопшего члена церкви, то изучается соответствие этим критериям. Это было всегда. При жизни Церковь никого никогда не канонизировала и не будет.

- И как фиксируют чудеса?

- Сделать это трудно. Самый простой вариант, когда происходят исцеления. Например, человек болеет раком. Врачи говорят, что ему остался год. Потом он приходит к доктору, а болезни уже нет! Он молился и понимает, чувствует, что это ответ на его молитву. Да, мы можем признать это за чудо. Достаточно ли этого, чтобы зафиксировать чудотворение? Вокруг этого и идут основные дебаты. Комиссии стараются собирать материалы об исцелениях. В этом участвуют и ученые, например, Звягин - очень известный специалист-судмедэксперт.

«В ИСТОРИИ С НИКОЛАЕМ ВТОРЫМ НЕТ ПОЛИТИКИ»

- Почему не признают царские останки? Многие предполагают, что они принадлежат семье Николая Второго.

- Там много вопросов, которые не сняты, чтобы признать их царскими. Например, проблема формулы зубов. Пока церковь окончательно не высказала своего мнения. Продолжаются исследования.

- Многие думают, что причисление семьи Николая Второго к лику святых было политическим решением.

- Когда комиссия, церковь принимали решение о прославлении Романовых в лике святых, это было непросто. Понимали, что это могут воспринять как политическое решение. Никакой политики не было - о возрождении монархии говорить не приходится.

«СТАЛИН НА ИКОНАХ - УМОПОМРАЧЕНИЕ»

- А современников наших могут причислить к лику святых?

- У нас в церкви нет четкого критерия срока. Но нужно, чтобы прошло время, - посмотреть на ситуацию беспристрастно. Нашей церковью прославлены подвижники, которые умерли в 1970-х годах. Это исповедники, которые перенесли мучения, были в лагерях, в тюрьмах большевиков. Фактически это наши современники.

- Почему не признают святым русского солдата Евгения Родионова. Ему отрезали голову за то, что парень отказался снимать нательный крестик.

- Есть народное почитание Евгения Родионова - особенно среди военных. Но не снят вопрос - насколько точно было идентифицировано его тело. Вопросы остаются. Поэтому решение пока не принято.

- В годы Великой Отечественной войны были святые?

- Те, кто погиб на фронте, пали не за Христа, а за наше Отечество. Неправильно ставить вопрос о прославлении их в лике святых. Да, они совершали геройские поступки. Но они это делали как граждане Отечества, а не как христиане.

- Сталина изображают на иконах...

- Я бы сказал, что это умопомрачение.

- Получается, что любой человек может стать святым?

- Несомненно. Пример ХХ века об этом и свидетельствует. Мы привыкли, что святой - это некто совершенно иной. А новомученики - это обычные люди, как мы с вами. Но они сумели сохранить верность Богу, несмотря на чудовищные гонения большевиков. Это для нас пример очень важный.

- Часто слышал, что новомучеников скопом признали, не разбираясь в их делах.

- Нет, по каждому из них собран колоссальный исторический материал. Церковь совершила удивительный подвиг в смысле прославления. Для прославления мучеников чудеса не обязательны. Главное, чтобы было свидетельство, что данный человек пострадал, исповедуя Христа.

*Благодатный огонь обладает мощностью сварочного аппарата

Одно из главных пасхальных чудес - схождение Благодатного огня. Происходит оно в Иерусалиме в храме Гроба Господня. По церковному преданию, огонь сходит сам, от Бога, - незажигаемый никаким человеком. Для этого патриарха перед входом в усыпальницу Христа специально проверяют - причем тщательно - иноверцы. Ученые даже исследовали это чудо:

Кто проводил эксперимент - Андрей Волков, заведующий Лабораторией ионных систем Курчатовского научного центра.

Когда - 26 апреля 2008 года, в канун празднования Пасхи.

Оборудование - антенный блок, осциллограф и ноутбук для регистрации электромагнитных спектров.

Результат - обнаружено три всплеска в электромагнитном спектре излучения, которые могут трактоваться как следы электрических разрядов.

Кого канонизировали за последние 19 лет?

Август 2000 года*. Николай Второй и его семья (были расстреляны в особняке Ипатьева в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года).

Епископ Дамаскин (Цедрик) (был арестован из-за празднования Пасхи. Виновным себя не признал. Расстрелян 15 сентября 1937 года по приговору тройки при УНКВД).

Октябрь 2004 года. Матрона Московская (при жизни исцеляла молитвами больных людей. Скончалась в Сходне 2 мая 1952 года).

*Кроме того, в августе 2000 года состоялся юбилейный Архиерейский собор Русской православной церкви, на котором были канонизированы десятки святых, пострадавших от гонений большевиков.

СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА

1. Звездная пара Антон и Виктория Макарские оставалась бездетной больше 10 лет. Врачи поставили им диагноз «несовместимость». Генетический код Вики и Антона так близок, что природа считает их родственниками и противится продолжению рода. Но в 2012 году случилось чудо. На свет появилась их первая дочка Маша Макарская. Виктория рассказала, что помогла им с Антоном поездка в город Болгар к батюшке Владимиру Головину. Именно этот священник посоветовал Вике присоединиться к особой молитве по соглашению, когда в четко оговоренное время христиане, где бы они ни находились, читают особый акафист перед иконой и просят у Бога даровать им детей.

2. О том, что своего сына Федю вымолила в Дивееве, Оксана Федорова рассказала сама. В интервью телеведущая призналась, что несколько раз ездила в этот монастырь в Нижегородской области, где просила счастья в семейной жизни. И в результате встретила любимого мужа Андрея Бородина, а вскоре и забеременела.

3. Певица Зара - мама двоих очаровательных мальчишек, но когда-то и она боялась, что у них с мужем Сергеем Ивановым не получится стать родителями. «Я ходила к Ксении Петербуржской и просила ее мне помочь, - рассказывала певица. - Она мне помогла. И вскоре все случилось!» К слову, христианство Зара приняла лишь в 2004 году.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Адвокат дьявола

Так неофициально в католицизме называли священника, который на процедуре канонизации праведника должен был собрать порочащие его поступки. Противостоять ему должен был адвокат Бога - священник, перечислявший добродетели праведника. На основе этого решали, причислять ли его к лику святых. В современных православных комиссиях у батюшек нет таких ролей.

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