2019-04-26T22:01:52+03:00
Телевизор

Из веры возгорится пламя

Для телезрителей праздник Светлой Пасхи начнется с трансляции схождения Благодатного огня
Глеб ГУБАРЕВ
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Наблюдать за схождением Благодатного огня можно будет в прямом эфире на НТВ.Наблюдать за схождением Благодатного огня можно будет в прямом эфире на НТВ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Святой для христиан праздник Пасхи, конечно, лучше всего встречать в церкви, на службе. Но если по какой-то причине вы остались дома, наше телевидение традиционно предоставит возможность приобщиться к праздничным событиям.

В Иерусалиме, у Гроба Господня, христиане ежегодно ждут схождения Благодатного огня. Его выносит верующим патриарх Иерусалимский, и, для того чтобы увидеть этот момент своими глазами и в числе первых зажечь свечу от этого огня, паломники отправляются в далекий путь уже много веков. Среди них есть и делегация от России. Фонд Андрея Первозванного организует специальный рейс, который максимально быстро доставляет огонь в Москву, а потом его развозят по храмам страны, как раз к праздничному богослужению. Каждый год то, что происходит в Иерусалиме в канун Пасхи в Великую субботу, показывает канал НТВ. Схождение Благодатного огня российские зрители увидят на НТВ 27 апреля в прямом эфире (трансляция начнется в 13.15). Благодатный огонь, считающийся символом благословения Божьего человеческому роду, после схождения спецрейсом доставят в Москву, где поздним вечером в тот же день в храме Христа Спасителя состоится Пасхальное богослужение.

Известный богослов Алексей Светозарский прокомментирует трансляцию Пасхального богослужения. Фото: youtube.com

Известный богослов Алексей Светозарский прокомментирует трансляцию Пасхального богослужения. Фото: youtube.com

Разумеется, его мы тоже увидим в прямом эфире на двух главных федеральных каналах (эфир стартует на «России 1» и Первом в 23.30). Как обычно, церемонию будет сопровождать комментарий в исполнении заведующего кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексея Светозарского.

Однако прямые трансляции - не единственное, что предлагает наше ТВ всем, кто неравнодушен к вере. Множество документальных проектов помогут глубже погрузиться в религиозную тематику и настроиться на правильную волну. Рекомендуем уделить внимание четырем фильмам из цикла «Проповедники», которые покажут на «Культуре» - «Митрополит Амфилохий», «Протоиерей Павел Адельгейм», «Академик Сергей Аверинцев» и «Протоиерей Александр Мень» (27 апреля, 11.30, 13.25, 15.20 и 16.45).

Еще две документальные ленты ждут нас в воскресенье, 28 апреля, - «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» (Первый, 10.15) и «Блаженная Матрона» (ТВЦ, 15.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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