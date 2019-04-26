Гелена Кандель: Иосиф Кобзон восстанавливал и православный храм, и буддийский дацан, и синагогу

- Гелена Михайловна, как вы лично относитесь к религиозным праздникам?

- С огромным уважением.

Я уважаю тех людей, в душе которых есть Бог, и не важно, к какому вероисповеданию это относится.

Точно так же поступал мой брат, Иосиф Давыдович Кобзон. Так мы воспитаны.

- Я бывал с Иосифом Давыдовичем и в буддийском храме, и в мечети, и в православном соборе. И он одинаково уважительно относился к любой религии.

И к нему относились точно так же люди самых разных религиозных убеждений. Видимо, как раз поэтому. Или еще по какой-то причине представители разных национальностей и религиозных взглядов считали его своим?

- Я не думаю, что только поэтому. Иосиф был человеком широкой души и огромной любви к людям. Я считаю, что, выходя на сцену, он дарил им свою любовь и уважение.

Зрители обязательно чувствуют, как артист к ним относится. Поэтому, несмотря на то, что мы с ним принадлежим к той религии, которая является основателем всех других ветвей вероисповеданий, мы никогда не были нетерпимы к иным верованиям.

Надеемся на то, что тот, кто исповедует любую религию, он - духовно богатый, духовно озаренный. О таких людях говорят: человек, у которого Бог в душе.

Мало того, Иосиф Давыдович помогал восстанавливать храмы разных религий. Например, он на свои средства восстановил сгоревший буддийский храм в Агинском Бурятском округе, который представлял в Госдуме. Он давал средства и на восстановление православного храма Христа Спасителя. И там есть доска с благодарностью ему и другим дарителям.

А в Днепропетровске, на Украине, с его помощью была восстановлена синагога, которая называется, по-моему, Серебряная Роза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705548" frameborder="0"></iframe> Гелена Кандель, сестра Иосифа Кобзона: «Мой брат восстанавливал и синагоги, и православные храмы, и дацаны...».Александр ГАМОВ

- Многих поразило, что Иосиф Давыдович вместе с хором Минина блестяще исполнял православные священнопения, которые в церквях звучат. Причем - так душевно... Это как объяснить?

- Я думаю, что здесь воссоединилось все: и замечательная музыка - потрясающие произведения великих композиторов Рахманинова, Гречанинова, Чеснокова. Это и библейские стихи, которые относятся ко всем религиям сразу. Это и его собственная духовность великая, его чистота душевная, его доброта.

Все вместе и дает, видимо, такую наполненность исполнения.

А ведь есть еще один уникальный факт: Иосиф, хотя он и некрещенный человек, является крестным отцом ребенка православной веры! Это сынок той женщины - Любы Корниловой, которую в октябре 2002 года Иосиф вывел из «Норд-Оста», захваченного террористами.

Люба, которая благодаря этому осталась жива, сама захотела, чтобы Иосиф крестил ее ребенка. Иосиф попросил разрешения у православного священника, и батюшка разрешил ему быть крестным для малыша. Которого, кстати, Любовь Корнилова назвала Иосифом.

- А как к этому отнесся раввин? Его разрешение было получено?

- Главным в этой ситуации было - получить благословение православного священника.

А вы знаете, была ситуация, когда Иосифу Давыдовичу вручали награду в синагоге, у Берл Лазара, а он посматривал на часы. Как вы думаете, почему? Опаздывал на концерт, который должен был состояться в храме Христа Спасителя.

- А что за история произошла с Хором Турецкого, в которой якобы оказался замешан и Иосиф Давыдович? То ли они что-то не там спели, то ли - не то…

- Я напомню, что изначально Хор под управлением Михаила Турецкого пел в синагоге. Но однажды Иосиф Давыдович пригласил их выступить вместе с ним в консерватории.

И этот концерт состоялся в субботу. А по канонам иудейской веры, в субботу нельзя работать. И артистов уволили из синагоги.

Иосиф сказал: «Не горевать. Я вас принимаю в свой «Московит».

- «Московит» - это его творческое объединение.

- Да, он его возглавлял. Купил артистам микрофоны и взял их в свой большой гастрольный тур по стране. Повез с собой, платил зарплату, и они не распались как коллектив. Мало того, их узнал весь Советский Союз.

- Но их реабилитировали потом в синагоге?

- Да они уже и не просились, стали самостоятельным коллективом.

- А сейчас их любят.

- Иосиф Давыдович дал им путевку в жизнь. Он показал, что они могут петь не только в стенах синагоги, они могут стать, как они сейчас называются, арт-коллективом.

- Но в еврейских праздниках участвуют?

- Не знаю. В этом коллективе - люди разных национальностей. Они поют музыку народов мира. Поэтому - могут участвовать где угодно, это их право.

И ещё я думаю вот о чем... Люди разных религий не должны воевать между собой. Мы можем и должны жить в мире и согласии.

Всех, кто в эти дни отмечает праздник, - с миром вас и добром. С праздником.