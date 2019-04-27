Схождение Благодатного огня 27 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция из Иерусалима

Каждый год Иерусалим становится местом сказочным, еще более легендарным, еще более святым. Схождение Благодатного огня - важная часть пасхальной традиции, церемония, в которой сошлись и древние верования, и освещенный тысячелетиями обряд, и красота пасхальной службы. Действо, которое разворачивается в храме Гроба Господня, священно для верующих, оно неизменно завораживает тех, кто относится к религии не слишком серьезно.

Храм, построенный потомками крестоносцев, больше похож на замок, его удобно оборонять, и именно обороной от всего суетного занимаются его хранители. Именно здесь, в одном месте собраны рядом все святыни христианства. Голгофа, то самое место, где был распят Иисус, и стол миропомазания, место, где его тело покрыли миром, и собственно его гробница, каменный склеп, откуда, как веруют христиане, Иисус поднялся на небо...

Благодатный огонь, по преданию, сходит на камни гробницы. И от него зажигает свечи патриарх Иерусалимский.

Вся церемония, проходящая по раз и навсегда заведенному обычаю - символ божественного света, который исходит к верующим в день светлой Пасхи. Она всегда одинакова, но она каждый раз восхищает. Видеотрансляцию схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на нашем сайте 27 апреля 2019 года c 12:00 мск.