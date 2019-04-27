2019-04-27T01:55:54+03:00
Общество

Схождение Благодатного огня 27 апреля 2019 года: прямая онлайн-трансляция из Иерусалима

Тысячи верующих станут свидетелями пасхального чуда - Схождения Благодатного огня. Что будет происходить в это время у храма Гроба Господня, смотрите в нашей онлайн-трансляции
Павел САДКОВ
Поделиться:
Тысячи людей собрираются в Храме Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня в ИерусалимеТысячи людей собрираются в Храме Гроба Господня, чтобы стать свидетелями схождения Благодатного огня в ИерусалимеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Каждый год Иерусалим становится местом сказочным, еще более легендарным, еще более святым. Схождение Благодатного огня - важная часть пасхальной традиции, церемония, в которой сошлись и древние верования, и освещенный тысячелетиями обряд, и красота пасхальной службы. Действо, которое разворачивается в храме Гроба Господня, священно для верующих, оно неизменно завораживает тех, кто относится к религии не слишком серьезно.

Храм, построенный потомками крестоносцев, больше похож на замок, его удобно оборонять, и именно обороной от всего суетного занимаются его хранители. Именно здесь, в одном месте собраны рядом все святыни христианства. Голгофа, то самое место, где был распят Иисус, и стол миропомазания, место, где его тело покрыли миром, и собственно его гробница, каменный склеп, откуда, как веруют христиане, Иисус поднялся на небо...

Благодатный огонь, по преданию, сходит на камни гробницы. И от него зажигает свечи патриарх Иерусалимский.

Вся церемония, проходящая по раз и навсегда заведенному обычаю - символ божественного света, который исходит к верующим в день светлой Пасхи. Она всегда одинакова, но она каждый раз восхищает. Видеотрансляцию схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме смотрите на нашем сайте 27 апреля 2019 года c 12:00 мск.

Схождение Благодатного огня 27 апреля 2019: прямая видеотрансляция из Иерусалима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Погода в Москве на 27 апреля 2019 года: возможен небольшой дождь
В Нью-Йорке 120 священнослужителей обвиняют в педофилии
Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Москвы и Токио
Власти Австралии к 2020 году истребят 2 млн диких кошек
У железнодорожной станции на Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Вступивший в президентскую гонку Байден обошел Трампа по популярности в первом же опросе
Генсек ООН высказался по поводу выхода США из договора о торговле оружием
Путин представит на форуме в Китае российское видение интеграции
В штабе Зеленского считают возможным урегулирование в Донбассе по плану России
Охрана Трампа задержала бросившего в него телефон мужчину
Суд не пустил репортеров и публику на слушания по делу Харви Вайнштейна
СК завел дело после смерти арестанта в СИЗО "Матросская тишина" в Москве
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына немецкого бронированного лимузина
В штабе Зеленского допускают возможность роспуска Верховной Рады
Путин подписал указ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Посольство РФ удивлено позицией Лондона по вопросу выдачи российских паспортов жителям Донбасса
МИД России обвинил США в попытке ограничить международные контакты Венесуэлы
МИД России: Приговор Бутиной является позорным пятном на судебной системе США
Россияне смогут находиться в Черногории 90 дней без визы
В руководстве ФК «Спартак» произойдут изменения
"Вопиющее беззаконие": Посольство России в США прокомментировало приговор Бутиной
США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН
В Евросоюзе прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро
Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием
ЦИК Украины: Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля
Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%