Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность

Вокруг популярного шоу «Голос. Дети» на Первом канале бушует крупный скандал. Вот мы и решили в номере «Комсомолки» на понедельник, 29 апреля, задать нашим экспертам вопрос: а вас что на отечественном ТВ - ну, совсем уж не устраивает? Поэтому я и позвонил в минувшее воскресенье первому заместителю председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадию Онищенко... Сразу предупреждаю, уважаемые читатели - его позицию лично я не разделяю. Тем не менее, предложил поставить это интервью - почти в полном объёме - на сайт kp.ru, некоторые фрагменты прозвучали и на Радио «Комсомольская правда».

Геннадий Григорьевич в этот день отмечал Пасху...

- Хотелось бы конкретики по передачам и по фильмам. И фильмы бросают на полпути, и сериалы. Снимают с эфира... Ваше мнение?

- В светлый день Пасхи Христовой, в воскресенье Господа Бога Иисуса Христа нашего, конечно, кощунственно говорить, но я все-таки скажу, что через наше телевидение Господь дает нам очередное испытание на выживание.

Если посмотреть наши информационные поля, особенно, к сожалению, лидируют в этом государственные каналы, - мы видим только кражи, убийства, изнасилования, бракоразводные процессы, воровство, идёт демонстрация попрания семейных ценностей...

- А насчёт сериалов...

- А что касается сериалов, я был бы счастлив, если бы их вообще не снимали.

- Все? Но почему же?

- С одной стороны, если они даже содержат доброе начало, - оно настолько примитивное, что за себя стыдно. И за ту часть человечества, которое их смотрит. Настолько они убогие.

- Вы про сериалы.

- Если это фильмы про бандитов, боевиков и так далее, то это торжество зла над добром.

Конечно, те, видимо, рейтинги, по которым измеряется эффективность данного ремесла, - видеоремесла, - они априори настроены деструктивно. Поэтому...

- Какой же выход?

... наше телевидение сегодня заслуживает того, чтобы его вернуть - хотя бы на какой-то очень короткий период - в другую крайность.

- Неужели - снова в СССР?

- Когда в советский телевизор мы с вами пялились, когда не было еще интернета, там были сплошные победы социалистических соревнований, повышение надоев молока и намолотов хлеба, выработка в шахтных забоях непомерных тонн угля, прокатка металла...

И тоже не было ни семьи, ничего. Но там хотя бы что-то создавалось. Даже пусть это создавалось в воспаленном сознании телевизионщиков.

Но это, все-таки, был хоть и не правдивый, но позитив. И конструктив. И созидание.

- И вы что - всерьёз предлагаете вернуть нам это «воспалённое» ТВ?

- Я же говорю - совсем на короткое время. Такая крайность, полагаю, не помешает. А то - сегодня деструкция и попрание человеческих норм, издевательство над психикой и здравым рассудком переходят уже через здравый край...

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