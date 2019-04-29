Прощание с Элиной Быстрицкой: Прямая видеотрансляция
Народная артистка Советского Союза, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в пятницу, 26 апреля, после продолжительной болезни в возрасте 91 года. Ее безусловно можно считать поистине народным достоянием. В творческом багаже актрисы не было ни одной проходной работы.
Прощание с Элиной Авраамовной пройдет в Малом театре, в котором она работала длительное время. Отпевание и похороны Быстрицкой состоятся 29 апреля на Новодевичьем кладбище.
Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию гражданской панихиды.
Прощание с Элиной Быстрицкой: прямая трансляция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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