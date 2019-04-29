2019-04-29T12:09:36+03:00
Общество

Прощание с Элиной Быстрицкой: Прямая видеотрансляция

Гражданская панихида пройдет в зрительном зале на основной сцене Малого театра [видеотрансляция с 12.00]
Марина ВЕНЦОВА
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Прощание с Элиной Авраамовной пройдет в Малом театре, в котором она работала длительное времяПрощание с Элиной Авраамовной пройдет в Малом театре, в котором она работала длительное времяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Народная артистка Советского Союза, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в пятницу, 26 апреля, после продолжительной болезни в возрасте 91 года. Ее безусловно можно считать поистине народным достоянием. В творческом багаже актрисы не было ни одной проходной работы.

Прощание с Элиной Авраамовной пройдет в Малом театре, в котором она работала длительное время. Отпевание и похороны Быстрицкой состоятся 29 апреля на Новодевичьем кладбище.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию гражданской панихиды.

Прощание с Элиной Быстрицкой: прямая трансляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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