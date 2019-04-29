Что изменится для нашего кошелька с 1 мая

1. Некоторые пенсионеры получат прибавку

С 1 мая местные территориальные органы Пенсионного фонда и подразделения соцзащиты начнут делать перерасчет социальных доплат к страховым пенсиям неработающих пенсионеров. Поправки в закон по этому поводу, подготовленные по поручению президента, были подписаны еще в апреле.

Коснется это тех пенсионеров, которые получали доплату к пенсии до прожиточного минимума в регионе. И у кого после индексации пенсии с начала этого года эта прибавка сильно уменьшилась или вообще исчезла — в итоге получилось, что обещанной индексации эти пенсионеры как бы и не заметили. То есть увеличение самой суммы пенсии привело к сокращению доплаты — и общая сумма осталась почти та же.

Несправедливость поправили. Теперь схема перерасчета пенсий изменится. Сначала сумма будет доводиться до прожиточного минимума (за счет социальной доплаты). А потом уже вот эта получившаяся сумма (прежний размер пенсии плюс размер доплаты до прожиточного минимума) индексироваться.

При этом за этот год пенсии таким пожилым людям тоже пересчитают — начиная с январской. С мая и начнутся выплаты дополнительных денег. Закончить перерасчет и полностью рассчитаться с пенсионерами соответствующие органы должны до 1 июля. Куда-то ходить и что-то делать не надо — все пересчитают автоматом. Просто имейте в виду, что процесс растянется на май и июнь.

2. Дорожные знаки уменьшатся

С 1 мая же начнет действовать новый ГОСТ, который позволяет городским властям устанавливать на улицах уменьшенные в сравнении с обычными дорожные знаки. Сейчас чаще всего используется размер 70 на 70 см. Новый разрешенный стандарт — 50 на 50 см и даже 40 на 40. Правда, сделана оговорка — уменьшенные знаки можно будет применять на «нескоростной улично-дорожной сети» - в центрах городов и в зонах исторической застройки. На автомагистралях размеры знаков останутся прежними в любом случае.

Новый ГОСТ также позволяет применять несколько новых указателей - «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход». И совмещенные знаки - «Платная парковка», «Парковка для инвалидов» и т. п.

Тут надо понимать, что новые разрешенные стандарты и знаки вы вовсе не обязательно прямо в мае увидите на соседней улице. Где-то их станут применять, а где-то оставят все как было — имеют право.

Дорожные знаки уменьшатсяФото: Евгения ГУСЕВА

3. Переведи капиталы в Россию — и спи спокойно

Все с той же даты должен начаться третий этап так называемой амнистии капиталов.

Первые два этапа проходили в 2015-2016 годах и в 2018-2019. Бизнесменам предлагалось заявить о своих зарубежных счетах (а в ходе второго этапа — и об имуществе). А взамен получить освобождение от ответственности, в том числе и уголовной, за возможные нарушения российского налогового законодательства.

Если на первом этапе желающих воспользоваться амнистией оказалось мало — было подано чуть более 7 тысяч деклараций, то на втором этапе, который совпал с ужесточением антироссийских санкций, их число перевалило уже за 11 тысяч. Минфин рапортовал о возвращении миллиардов долларов.

Новшество третьего этапа: надо не просто задекларировать зарубежные счета и другие активы, но и перевести из в Россию. Бизнесменам, которые решатся на такое, предлагается переводить бизнес в специальные административные районы с налоговыми льготами и прочими преференциями — наподобие традиционных офшоров.

4. Строителям дали послабление

С начала мая вступают в силу поправки, касающиеся перемен, которые ожидаются на рынке новостроек с 1 июля. Напомним, с этой даты жилье в новых домах должно продаваться по совершенно новым правилам. Деньги дольщиков будут поступать не напрямую застройщику, а в банк, на так называемые счета эскроу (что-то вроде депозита, получить средства с которого можно только после выполнения определенных условий). Сами же застройщики должны будут возводить дома, используя исключительно банковское финансирование, а не деньги граждан. Уплаченное дольщиками они получат только после того, как вручат ключи от квартир.

Новая схема выглядит более прозрачной, надежной и цивилизованной. Если бы не пара деталей. Новшества означают увеличение себестоимости строительства (деньги дольщиков доставались строителям бесплатно, а ни один банк на таких условиях кредит не даст). В связи с этим ряд экспертов да и сами представители строительного сектора грозили коллапсом на рынке новостроек после 1 июля — ряд компаний новых условий просто не выдержит и обанкротится, наплодив очередных обманутых дольщиков.

В итоге решено сделать переход на новые условия более мягким. Те застройщики, у кого готовность объекта на 1 июля будет превышать 30%, смогут завершить стройку по старым правилам. Их дольщики, таким образом, могут не переживать, что их ждут какие-то проблемы из-за изменения законодательства.

5. «Мир» с вами

Увеличится количество социальных пособий, которые будут зачисляться только на карту «Мир».

Увеличится количество социальных пособий, которые будут зачисляться только на карту «Мир». Фото: Петр Ковалев/ТАСС

С мая среди них будут, в частности, такие пособия:

- по беременности и родам

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности

- единовременное пособие при рождении ребенка

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком.