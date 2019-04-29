2019-04-29T12:02:49+03:00
Экономика

ЯМЭФ вошел в «большую тройку» экономических форумов России

В Крыму завершился юбилейный Ялтинский международный экономический форум, участие в котором приняли 4,5 тысяч человек из 89 стран Европы, Латинской Америки, Арабского мира, Африканского континента и Азии
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ЯМЭФ – это уже своеобразная визитная карточка полуостроваЯМЭФ – это уже своеобразная визитная карточка полуострова
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Несмотря на то, что ЯМЭФ проходит всего в пятый раз, эксперты уже предрекают ему значимое место в мировом деловом календаре и ставят в тройку ведущих экономических форумов в стране, ссылаясь на актуальность тем, количество деловых мероприятий и общие итоги мероприятия.

Эксперты отмечают внимание к площадке со стороны высоких чиновников и ранговых бизнесменов. В этом году площадку посетили и общественные деятели, чиновники, официальные правительственные делегации из ряда стран, сложившие, по мнению спикера форума, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «представительный состав участников».

Социальные стандарты мероприятия отметил член Общественной палаты РФ, председатель «Российского союза налогоплательщиков» Артем Кирьянов: «Вопросы, поднятые на V ЯМЭФ международной общественностью – ключевые для развития гражданского общества, центральные для понимания и утверждения единых механизмов социальной работы. Это дает возможность задуматься о долгосрочных перспективах мирового развития. ЯМЭФ – это уже своеобразная визитная карточка полуострова».

Отраслевые тенденции мира, России и Крыма стали на форуме предметом бизнес-дискуссий. Профессионалы обсуждали IT-индустрию и цифровизацию, промышленный сектор экономики, инфраструктуру. Михаил Дегтярев, председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи обратил внимание на сферу туризма: «Большая роль на форуме отводилась вопросам развития внутреннего и въездного туризма, роста инвестиций в объекты туристической инфраструктуры Крыма. В связи с вводом автомобильного мостового перехода и скорым вводом железнодорожного моста, мы ожидаем рост турпотока на полуостров в 2-3 раза. Уже в прошлом году, еще до введения полноценного железнодорожного сообщения, он превысил рекорды советского периода».

Влияние «ауры», как назвал особую атмосферу мероприятия Артем Кирьянов, отразилось и на рецензиях в западной прессе. Как пишет Tribune de Genève, форум должен «объединить тех, кто иначе смотрит на мир, кто далек от либеральной глобализации». Вот и глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал форум инструментом, который помогает преодолевать любые возникающие в мировой политике барьеры. А сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета V ЯМЭФ Андрей Назаров отметил, что конкуренция мнений в этот раз была как никогда высока.

Другой участник форума Михаил Дегтярев считает, что Ялтинский экономический форум входит в тройку экономических форумов России по насыщенности повестки, уровню гостей и вниманию российских и мировых средств массовой информации и бизнес-сообщества.

Реальным же итогом любого экономического форума является сумма заключенных здесь соглашений. 215 млрд рублей этого ЯМЭФ превысили результаты прошлых лет (162 млрд рублей в 2018, 100 млрд рублей в 2017 гг.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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