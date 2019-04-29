В Подмосковье отец во сне насмерть придавил четырехмесячную дочку

Несчастный случай стал причиной смерти четырехмесячной малышки из города Одинцово Московской области. В пятом часу утра в воскресенье, 28 апреля, 24-летняя молодая мама вернулась домой и обнаружила дочку мертвой. Тело ребенка она нашла в кровати. Рядом спал отец девочки.

- По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате асфиксии. Отец во сне придавил ребенка, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Тело девочки направили на экспертизу. Известно, что она родилась в январе этого года и была совершенно здоровым ребенком.

- По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - пояснила Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Известно, что в ту роковую ночь девочка находилась в квартире с отцом, 31-летним москвичом. Супруги поссорились и сразу после скандала мама ушла из дома. В квартире ее не было более 14 часов. Как пояснил отец девочки, ночью малышка плакала и он решил забрать ее из детской кроватки в свою.