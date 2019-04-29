2019-04-29T13:11:48+03:00
Спорт

«Зенит» может стать чемпионом уже 4 мая

Победив «Крылья Советов» (4:2), питерский клуб упрочил свое лидерство в чемпионате России
Сергей КИРИЛЛОВ
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Это случится, если питерцы победят «Ахмат»Это случится, если питерцы победят «Ахмат»Фото: Instagram.com
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«Зенит», победив «Крылья Советов» (4:2), упрочил свое лидерство в чемпионате России по футболу и уже в следующем туре может досрочно выиграть золотые медали. Это случится, если питерцы победят «Ахмат», а «Локомотив» не сможет переиграть в гостях «Арсенал». Если «Локо» проиграет, то «Зениту» достаточно в Грозном будет сыграть вничью. (Команда Семака имеет преимущество по личным встречам).

А вот ЦСКА, после воскресного поражения от «Краснодара» (0:2), лишился даже теоретических шансов на чемпионство. Мало того, армейцы вообще впервые за 6 лет могут остаться без Лиги чемпионов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (И О)

1 Зенит 26 57

2 Локомотив 26 49

3 Краснодар 26 46

4 ЦСКА 26 44

5 Спартак 25 39

6 Арсенал 25 38

7 Ростов 26 36

8 Ахмат 26 35

9 Оренбург 25 35

10 Урал 26 33

11 Рубин 25 31

12 Динамо 26 29

13 Кр. Советов 26 27

14 Уфа 26 25

15 Анжи 26 20

16 Енисей 26 16

ИСТОЧНИК KP.RU

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