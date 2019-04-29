В Москве школьник на репетиции спектакля дважды выстрелил в голову одноклассника из пневмата

Два выстрела в минувшее воскресенье, 28 апреля, раздались на репетиции спектакля "Беды от нежного сердца" в московской школе №2095. Учителя и школьники были в шоке от правдоподобности финальной сцены. Миша Пронин пальнул в голову 14-летнего Никиты Черемных. Выстрелы оказались самыми настоящими. Травматический пистолет, который принес в школу Михаил, был заряжен.

- Никита кричал от боли, а из носа текла кровь. Мы все испугались. Учителя перебинтовали ему нос и сразу вызвали скорую, - рассказала "КП" очевидец происшествия ученица школы Мария.

Медики прибыли за считанные минуты.

- Обе пули попали в голову мальчика. Из школы он был доставлен в Морозовскую детскую больницу, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

К счастью, травмы оказались не серьезными.

- Сыну оказали помощь и выписали на лечение домой. Одна из пуль задела нос, вторая попала в затылок. О случившемся мне сообщили учителя. Как в школе оказался пистолет, до сих пор не понимаю, - рассказала "КП" мама Нина Черемных.

Раздувать скандал из истории родители Никиты не хотят. Однако ЧП уже заинтересовались сотрудники полиции. Информацию им передали из больницы.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили "КП" в столичном главке.

В школе проводят служебную проверку. Администрация уверяют, что травматический пистолет был заряжен игрушечными пластиковыми пулями.

- Пострадавшему ребенку была оказана необходимая помощь. Уже сегодня он пришел на занятия. В школе будет усилен контроль за безопасность. Уже проведен соответствующий инструктаж для сотрудников и учеников, - пояснил Илья Новокрещенов, директор школы №2095.

Известно, что пистолет Миша взял с разрешения родителей. Сам мальчик и учителя были уверены, что патронов в обойме нет.