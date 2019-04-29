2019-04-29T13:15:52+03:00
Происшествия

В Москве школьник на репетиции спектакля дважды выстрелил в голову одноклассника из пневмата

Оружие мальчику разрешили взять родители, но он был уверен, что пистолет не заряжен
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пострадавшему ребенку была оказана необходимая помощьПострадавшему ребенку была оказана необходимая помощьФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Два выстрела в минувшее воскресенье, 28 апреля, раздались на репетиции спектакля "Беды от нежного сердца" в московской школе №2095. Учителя и школьники были в шоке от правдоподобности финальной сцены. Миша Пронин пальнул в голову 14-летнего Никиты Черемных. Выстрелы оказались самыми настоящими. Травматический пистолет, который принес в школу Михаил, был заряжен.

- Никита кричал от боли, а из носа текла кровь. Мы все испугались. Учителя перебинтовали ему нос и сразу вызвали скорую, - рассказала "КП" очевидец происшествия ученица школы Мария.

Медики прибыли за считанные минуты.

- Обе пули попали в голову мальчика. Из школы он был доставлен в Морозовскую детскую больницу, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

К счастью, травмы оказались не серьезными.

- Сыну оказали помощь и выписали на лечение домой. Одна из пуль задела нос, вторая попала в затылок. О случившемся мне сообщили учителя. Как в школе оказался пистолет, до сих пор не понимаю, - рассказала "КП" мама Нина Черемных.

Раздувать скандал из истории родители Никиты не хотят. Однако ЧП уже заинтересовались сотрудники полиции. Информацию им передали из больницы.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили "КП" в столичном главке.

В школе проводят служебную проверку. Администрация уверяют, что травматический пистолет был заряжен игрушечными пластиковыми пулями.

- Пострадавшему ребенку была оказана необходимая помощь. Уже сегодня он пришел на занятия. В школе будет усилен контроль за безопасность. Уже проведен соответствующий инструктаж для сотрудников и учеников, - пояснил Илья Новокрещенов, директор школы №2095.

Известно, что пистолет Миша взял с разрешения родителей. Сам мальчик и учителя были уверены, что патронов в обойме нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сделка со смертью: уволенный менеджер ювелирной компании заказал убийство коллеги из-за партии золота на 14 миллионов
Наталья Мулихова из Таганрога ехала в Иркутск на встречу с «клиентом». Заказчика приговорили к 19 годам, двух исполнителей – к 16 и 17 годам колонии строгого режима [фото, видео]
Новости 24
МИД РФ: освобождение США плененных в Сирии и Ираке боевиков будет ужасным преступлением
Пашинян и Медведев 29 апреля встретятся в Ереване
Индонезия перенесет столицу с острова Ява
Орешкин: губернаторы будут выполнять показатели эффективности в борьбе за 20 млрд рублей
В Норвегии считают, что российские военные готовят "белух-шпионов"
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Футболист чешской сборной погиб в ДТП
Курс доллара снизился до 64,72 рублей
Самыми популярными странами для летнего отдыха у россиян стали Испания, Грузия и Италия
Военный политолог прокомментировал рейтинг стран-лидеров по военным расходам
Песков: Кремль принял во внимание заявление Зеленского о российских паспортах
Из-за снегопада в Канаде произошло больше сотни ДТП
Кремль: вопрос о корректировки закона о защите госсимволов ставить еще рано
Игорь Орлов заявил о двухэтапной индексации ежемесячной выплаты ветеранам
В России крупные платежные системы ограничили переводы в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам
Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонии
Лукашенко инициирует встречу глав стран ОБСЕ
Суд в Москве оглашает обвинительный приговор отцу полковника Захарченко
МВД попросило доступ к врачебной тайне
Иностранцы смогут получать tax free автоматически