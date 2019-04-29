2019-04-29T13:39:00+03:00
Спорт

Малкин и Кучеров уже в сборной. Ждут Овечкина

Наша национальная команда продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая
Сергей КИРИЛЛОВ
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А сегодня к сборной присоединится Александр ОвечкинА сегодня к сборной присоединится Александр ОвечкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вот это будет сборная! На помощь капитану Илье Ковальчуку уже прилетели трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров. Вчера Малыч и Куч уже провели первую тренировку в Новогорске, где играли вместе в одном звене.

А сегодня к ним присоединится десант из «Вашингтона» - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Теперь у главного тренера Ильи Воробьева приятная головная боль - как скомпоновать звездные пятерки. Но для того, чтобы отшлифовать игру сборной время еще есть. Перед чемпионатом мира наша национальная команда еще примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.

РАСПИСАНИЕ

Чешские хоккейные игры

Среда, 1 мая

16.00 ШвецияРоссия (вынесенный матч, Стокгольм)

Суббота, 4 мая

15.00 Россия – Финляндия (Брно)

Воскресенье, 5 мая (Брно)

19.00 Чехия – Россия

КСТАТИ

А пока наши звезды готовятся к первенству миру, отлично себя проявила наша юниорская сборная. Российская команда хоккеистов до 18 лет на чемпионате мира дошла до финала, где уступила хозяевам шведам лишь в овертайме (3:4). Тем ни менее можно с уверенностью сказать, что у нас растет хорошее пополнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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