Малкин и Кучеров уже в сборной. Ждут Овечкина
Вот это будет сборная! На помощь капитану Илье Ковальчуку уже прилетели трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров. Вчера Малыч и Куч уже провели первую тренировку в Новогорске, где играли вместе в одном звене.
А сегодня к ним присоединится десант из «Вашингтона» - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Теперь у главного тренера Ильи Воробьева приятная головная боль - как скомпоновать звездные пятерки. Но для того, чтобы отшлифовать игру сборной время еще есть. Перед чемпионатом мира наша национальная команда еще примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх.
РАСПИСАНИЕ
Чешские хоккейные игры
Среда, 1 мая
16.00 Швеция – Россия (вынесенный матч, Стокгольм)
Суббота, 4 мая
15.00 Россия – Финляндия (Брно)
Воскресенье, 5 мая (Брно)
19.00 Чехия – Россия
КСТАТИ
А пока наши звезды готовятся к первенству миру, отлично себя проявила наша юниорская сборная. Российская команда хоккеистов до 18 лет на чемпионате мира дошла до финала, где уступила хозяевам шведам лишь в овертайме (3:4). Тем ни менее можно с уверенностью сказать, что у нас растет хорошее пополнение.
ИСТОЧНИК KP.RU