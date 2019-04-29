Россию на «Новой волне» представит группа «Давинчи»

Члены жюри международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2019» выбрали победителя музыкального конкурса в социальной сети Одноклассники, который примет участие в финале в Сочи. По результатам полуфинала группа «Давинчи» представит Россию на «Новой Волне».

«Давинчи», московская группа из пяти профессиональных музыкантов, отправившая на конкурс «Стань звездой Новой Волны 2019» в ОК свое музыкальное видео, была признана лучшей членами жюри по итогам конкурсного отбора в соцсети и живых прослушиваний. Вместе с «Давинчи» Россию на главной сцене New Wave Hall в Сочи представит Buranov.

#хочунаволну2019.#хочунаволну2019

«Давинчи» — частый гость на концертных и клубных площадках Москвы и других городов России. Музыканты сами пишут и продюсируют свои песни, экспериментируя в современных направлениях популярной музыки.

В июне прошлого года «Давинчи» выпустили клип «90 минут», созданный в коллаборации с участниками шоу «Голос», специально к Чемпионату Мира по футболу FIFA 2018 в России, а осенью у артистов состоялся релиз песни и клипа «Лирика». Видеоклип взяли в ротацию крупнейшие музыкальные телеканалы.

В начале марта ОК объявили о старте всероссийского музыкального конкурса «Стань звездой Новой Волны 2019». Любой пользователь в возрасте от 16 до 35 лет, обладающий вокальными талантами, мог принять участие в конкурсе. Для этого нужно было записать выступление с собственной авторской песней с помощью приложения для прямых трансляций OK Live и опубликовать в соцсети с хэштегом #хочунаволну2019.

В жюри конкурса были члены оргкомитета «Новой Волны», среди которых Филипп Киркоров, Анастасия Мухина — музыкальный продюсер конкурса, Александр Ревзин — главный режиссер конкурса, Стелла Хачанянц — генеральный директор Академии популярной музыки Игоря Крутого и генеральный продюсер конкурса — Игорь Крутой.

В прошлом году пользователи Одноклассников выбирали лучшего исполнителя «Новой Волны». Более 800 тысяч пользователей проголосовали в специальном приложении внутри соцсети. По результатам голосования конкурсантка из России Дарья Антонюк получила приз зрительских симпатий от Одноклассников.