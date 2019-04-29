2019-04-29T14:18:13+03:00
Политика

Рабочую неделю зимой предлагают сократить

Таким образом депутат Госдумы Виталий Милонов намерен повышать трудоспособность россиян
Роман ГОЛОВАНОВ
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Нагрузка на офисных работников выросла в разы, а условия труда не меняются, - сказал «КП» МилоновНагрузка на офисных работников выросла в разы, а условия труда не меняются, - сказал «КП» МилоновФото: Евгения ГУСЕВА
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С чем еще только не боролся депутат Виталий Милонов: судился с масонами, выходил на дуэль с экстрасенсами. А на этот раз его бой больше похож на донкихотовскую схватку с ветряными мельницами. Милонов требует, чтобы зимой наши люди работали меньше, чем летом. Такой законопроект уже готовит депутат.

- Нагрузка на офисных работников выросла в разы, а условия труда не меняются, - сказал «КП» Милонов. - Когда человек работает с декабря по февраль в темное время суток, он устает в сотни раз сильнее. Эта усталость накапливается. Начинается депрессия. КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный. Небольшая поблажка помогла бы изменить его жизнь. Стало бы легче работать. Летом увеличивать график не нужно. Сделаем среду «полувыходным». В середину недели пусть люди уходят по раньше. В остальные зимние дни надо трудиться не по 8, а по 7 часов. Сокращать оплату никому не стоит. Те, кто работают сдельно, это не касается. Пусть они сами выбирают график. А речь идет про наемных и бесправных работников. И работодатель не пострадает. Человек отдохнувший работает эффективнее.

Но специалистам такое предложение депутата оказалось не по душе.

- Это странное предложение. Существует четкая позиция международной организации труда о 40 часовой рабочей неделе и 8 часовом рабочем дне. Это эталонные нормативы. Отказываться от них глупо. Если хотите сделать доброе дело — повысьте им зарплату. Чтобы депрессию снимали в магазинах, кафе и спортзалах, - поделился с «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Сколько бы тут копий не ломалось, но проблему отрицать глупо. Возможно, нам нужно просто подстроить зимнее время под световой день. Чтобы наши люди не жили с декабря по февраль в непроглядной темноте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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