«Он шипел мне в ухо: "Ты сегодня сдохнешь"». В Подмосковье мигрант пытался изнасиловать приютившую его женщину

Этот день рождения мог стать для 44-летней Светланы (имя изменено) последним. После ухода гостей в её дом ворвался мужчина. Он сбил её с ног, заковал в наручники и, угрожая убить, сорвал с женщины платье. Всё могло закончиться плачевно, если бы не парень Светланы — Иван, который вовремя вернулся и, буквально стащил нападавшего со своей перепуганной девушки. Мужчина с наручниками оказался в чужом доме не случайно, Светлана и Иван хорошо его знали.

Мужчину зовут Валерий, он мигрант из Молдовы, Светлана ему помогала. Несколько лет назад женщина приютила его сестру Евгению, когда та переживала тяжелые времена. С тех пор между женщинами завязалась дружба, и Женя попросила Светлану помочь и её брату. Отказать подруге женщина не смогла, она разрешила мужчине иногда оставаться в той же гостевой комнате на первом этаже, где когда-то жила его сестра. А он выполнял работу по хозяйству: чистил двор от снега, чинил водопровод. Светлана считает, что делала доброе дело, помогая людям, тем более в трёхэтажном доме места хватает.

Шло время и поведение мигранта Светлану стало настораживать. Он стал привозить ей в подарок женские вещи разных размеров и фасонов, среди них было и бельё. Правда вещи были кем-то уже ношены и, судя по их состоянию, достаточно долго. От таких презентов Светлана вежливо отказывалась, на всякий случай она объяснила, что может быть Валере только другом, никаких других отношений между ними быть не может. Мужчина сказал, что давно всё понял, ещё когда впервые увидел её дом. Он осознал, что они люди разного уровня. Но после разговора странности не прекратились, всё чаще Валерий старался напроситься на ночёвку, объясняя это поломкой машины, а Светлане всё чаще приходилось выпроваживать назойливого гостя.

Пять месяцев мужчина преследовал и выслеживал Светлану, которая его пожалела

А в день рождения Светланы Валерий привёз женщине подарок. Приняв поздравление, она попросила оставить её, потому что готовилась встречать гостей. Друзья разъехались под вечер, и с работы вернулся Иван. Поздравив Светлану, он предупредил что должен отъехать на работу на 10 минут. Мужчина взял машину Светланы, а дверь гаража осталась открытой. Именно через неё спустя несколько минут в дом ворвался Валерий. Мужчина сбил Светлану с ног и попытался изнасиловать.

— Он очень быстро застегнул у меня на руке наручники, я даже не заметила как. Я сопротивлялась из последних сил, надеялась что Ваня вернётся поскорее, мне нужно было продержаться. Он поставил локоть мне на горло и надавил, тогда ему удалось и вторую руку заковать. Когда я не смогла сопротивляться он стал меня лапать, говорить гадости, угрожать. Он шипел мне в ухо: Ты сегодня сдохнешь". Мне казалось этот ужас длился вечно, — рассказала Светлана КП.

Светлане повезло, что Иван вернулся очень быстро. Молодой человек сразу понял, что в доме что-то происходит. Поднявшись в комнату он схватил Валерия за шиворот и стащил с дивана, после чего выволок на улицу. Там он удерживал мигранта до приезда полиции. Позже дознавателю Валерий пояснил, что просто сильно влюблён в Светлану и при виде неё у него внутри всё замирает, он утверждал, что лишь хотел припугнуть женщину. И у него это, надо сказать, получилось.

Спустя несколько дней после нападения Светлана нашла в гостевой комнате среди вещей Валерия монтировку, и вспомнила, что незадолго до случившегося он привёз в дом ещё и бутылку с кислотой.

Спустя несколько дней после нападения Светлана нашла в гостевой комнате среди вещей Валерия монтировку и бутылку с кислотой

— Он сказал, что хочет почистить ванну от жёлтого налёта. Обычно кислота для этого уборщице никогда не требовалась. Я разговаривала с его сестрой, оказывается родственникам он сказал, что поехал в Калугу делать гражданство, а сам приехал ко мне. Боюсь представить, что он мог натворить, — пояснила Светлана.

Ещё женщина заметила что кто-то положил у стены дома поддоны, как будто для того, чтобы заглядывать в окно. В полиции Валерий признался, что в тот вечер не в первый раз следил за девушкой и теми, кто приходит в её дом. Кроме того последние 5 месяцев Светлану мучили звонки и СМС с неизвестных номеров. Всё прекратилось, как только Валерия взяли под стражу.

Сейчас мужчина находится под арестом, ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей”. Ему грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.