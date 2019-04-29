В Турции Зеленский жарил мясо и общался с олигархами

Избранный главой Украины Владимир Зеленский вернулся домой с краткосрочного отдыха в турецком городе Бодрум. Летал он туда не на президентском самолете, а, как «простой инженер», на обычном регулярном рейсе. Отдых он провел без всяких скандалов, постояльцы пятизвездочного отеля, в котором остановился Зеленский даже не подозревали, кто живет с ними по соседству, пока им не сказали журналисты. С прессой Зеленский не общался, связь в отеле и вокруг него никто не глушил, а в последний день даже собственной персоной на кухне ресторана встал к грилю. Президент Турции, как сообщили СМИ, предоставил ему госохрану, а в аэропорту при вылете домой в VIP терминале его провожали губернатор провинции Муглы Эсенгуль Дживелек и глава исполнительной власти района Милас Эрен Араслан.

Тем временем в СМИ стали всплывать любопытные подробности его пребывания на турецком курорте. Говорят, что во время отдыха Зеленский провел ряд встреч, которые свидетельствуют о его совсем не праздном визите на курорт. Якобы Владимир Александрович встречался с целым рядом политиков и олигархов: от представителей «лондонского шахтера» Рината Ахметова до бизнес-партнера Порошенко из Молдавии Владимира Плахотнюка.

Некоторые СМИ пишут, будто бы олигарх Игорь Коломойский присутствовал на всех переговорах избранного президента. В команде Зеленского на такие сообщения не могли не отреагировать.

- Владимир Зеленский не планировал и не проводил никаких встреч и переговоров с представителями каких-либо украинских или иностранных политических сил, - опровергла РБК появившуюся информацию и.о. пресс-секретаря Зеленского Ирина Победоносцева.

В принципе, ничего сверхъестественного в этом нет. Будущему президенту надо формировать свою команду, не привлекая излишнего внимания. И с кем консультироваться в этом случае, как не с олигархами? Хотя бы для того, чтобы не вставляли палки в колеса. Непонятно только, зачем окутывать все этой тайной, к тому же, плохо скрываемой? Особенно на фоне предыдущих заявлений о «прозрачности» действий власти.