Денежные переводы из России ограничили

В ведомстве Эльвиры Набиуллиной подключились к борьбе с теневыми доходами. По данным Центробанка, предприниматели из некоторых стран стали активно уходить от налогов и валютного контроля. Например, торгуют на рынках импортными товарами, а деньги отправляют через системы денежных переводов. В этом случае банки не могут отследить, по каким контрактам идут поставки и платежи. А значит, нельзя проверить, легально ли работает продавец. Больше всего сомнительных переводов идет в Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам.

Регулятор еще в январе рекомендовал банкам усилить бдительность. Особенно к так называемым «серийным отправителям». В апреле многие платежные системы изменили внутренние правила. Лимит для переводов в Казахстан ограничили до 150 тысяч рублей в месяц, а в три другие страны - до 100 тысяч рублей в месяц. Как отмечают эксперты, для личных переводов этой суммы вполне достаточно. А вот недобросовестным бизнесменам может усложнить жизнь. Для остальных стран лимит остался прежним - 2 млн. рублей в месяц.

По данным ЦБ, всего за прошлый год гастарбайтеры отправили из России с помощью систем денежных переводов почти $9,5 млрд. Средняя сумма составила $450 (около 30 тысяч рублей).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Куда отправляется больше всего денег*

Страна Сумма ($ млрд)

Узбекистан 2,9

Киргизия 1,32

Таджикистан 0,84

Китай 0,67

Армения 0,64

Азербайджан 0,63

Казахстан 0,39

Грузия 0,36

Турция 0,36

Украина 0,32

Молдова 0,29

Вьетнам 0,17

*По данным ЦБ за 2018 год.