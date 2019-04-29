Кто попадет «на карандаш» ГИБДД

По данным источников в МВД, предполагается создание единой цифровой платформы, по которой работодатели смогут проверить водителей на предмет того, нарушаешь ты регулярно, злостно и стоишь под угрозой лишения прав? Ну, либо случайно пару-тройку раз попал под камеры за минимальное превышение скорости.

Конечно, у ГИБДД база данных нарушителей-рецидивистов уже есть. Но сейчас, похоже, предполагается ее развить и адаптировать так, чтобы дать к ней доступ тем, кто часто и много нанимает водителей.

За комментарием «КП» обратилась к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону ШАПАРИНУ:

- Злостные нарушители - это сколько «залетов»в год?

- Сейчас в нормативной базе нет понятных контуров того, что имеет ввиду представитель МВД. Эта инициатива — одна из таких искусственных «инноваций». Пока понятно одно — есть желание увеличить степень контроля. В первую очередь - над иностранным водителями.

- То есть над таксистами из стран Средней Азии?

- Конечно, москвичей, например, беспокоят случаи с таксистами-киргизами. Сейчас по Москве прошли их задержания — нарушений масса! Такие горе-водители нарушают все чаще, в связи с этим Минтранс предлагает делить права на две категории. Первая категория - профессионалы. Вторая категория — условные любители. Для профессионалов необходима переаттестация. Это все лыко вот в эту строку: создать единую базу профессиональных водителей. А, значит, и базу тех, кто профессиональным водителем стать не сможет. Это превентивная история. И они также хотят получить доступ к базам Минздрава. На тему того — кто состоит на учете в психо-неврологических диспансерах. Справкам, которые там выдают, ГИБДД не доверяют. И доступ к этим базам не стыкуется с понятием «врачебной тайны» !

Злостным нарушением ПДД сейчас являются ситуации, когда водитель лишается прав управления ТС. Нарушения, которые караются 5-тысячным штрафом. Например, многократный проезд на красный свет. Создание такой базы — это часть государственной реформы по созданию единой базы профессиональных водителей. Если государство пойдет на создание такой системы — значит, и такая база будет им нужна. Эту историю лоббирует Минтранс. А ГИБДД оказывает поддержку такой инициативы.

- Под это могут увеличить численность ГИБДД?

- Сомневаюсь. Контроль сейчас преимущественно с помощью камер осуществляется. ГИБДД пытается спихнуть с себя как можно больше функций . Например, регистрацию автомобилей — на дилера. Эта система может быть уязвима. Первоначально считалось, что доступ к ней будут иметь только работодатели — при приеме на работу соискателя-водителя. Но это серьезный удар по приватности личной жизни.

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