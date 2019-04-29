По Москве на самокате, с ветром споря: плюсы и минусы езды на "детском" транспорте

Третий год с наступлением тепла передвигаюсь по Москве на самокате. Он у меня обычный, без электрических наворотов, но с амортизацией. Самокат прост в управлении, с ручным тормозом, что уменьшает риск наезда на пялящихся мужчин.

Самокат гораздо мобильнее велосипеда, с ним не тесно в городском пространстве. На нем удобно маневрировать в людском потоке. Но, как и у любого транспорта, у самоката есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

- широкие тротуары. Да, реконструкция улиц в столице значительно упростила жизнь самокатчиков, любителей скейтов, моноколес и т.д. Садовое кольцо - в топе рейтинга.

- плавные съезды на проезжую часть. Очень удобно. Не нужно спрыгивать с платформы. Притормозила, убедилась, что машин нет и пересекла по зебре дорогу.

- нет проблем с провозом самоката в метро. Его не нужно складывать как велосипед.

- широкая, хорошо уложенная плитка. Катиться по такой приятно и комфортно.

- там, где пешком я иду полчаса, на самокате качусь минут 10 - 15.

- фитнес для ног и бедер на свежем воздухе. Поверьте, нагрузка приличная. Особенно она чувствуется после зимнего перерыва.

- часто обгоняю автомобили, в пробках стоящие.

Минусы:

- Очень мало подземных переходов оборудованы съездами. Часто приходится таскать самокат по ступенькам.

- есть пандусы, но они неудобны.

- еще пару-тройку лет назад в городе активно оборудовали велодорожки. Сейчас почему-то прекратили. И это плохо. Разделять пешеходные и велозоны просто необходимо для удобства горожан.

- мелкая плитка превращает поездку в зубодробительную неприятность. Тут и амортизация не помогает.

- во время дождя кататься сомнительное удовольствие. Грязь из-под колес остается на штанах и обуви.

А если бы было больше удобств и простора для самокатчиков, то, несомненно, большинство бы автомобилистов по хорошей погоде перебрались на самокаты. Стало бы в городе меньше пробок и бензиновой гари. Уменьшись бы и очереди в поликлиниках, потому как поездки на самокатах укрепляют здоровье и заряжают бодростью. Вот городским властям тема для размышлений.

А вы катаетесь на самокате? Расскажите в комментариях о своем опыте.