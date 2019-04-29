350 000 рублей и признание бренд-шефа: «Помидорка» подвела итоги кулинарного Instagram-баттла

25 апреля в Москве прошел финал конкурса «Я умею готовить» – первого кулинарного Instagram-баттла, организованного ТМ «Помидорка» при поддержке топ-блогеров. По итогам конкурса победителем был признан москвич Евгений Козулков, покоривший жюри кулинарным мастерством и необычной подачей блюда с томатной пастой.

Конкурс «Я умею готовить» стартовал в марте в Instagram. На баттл поступило более 1 500 заявок из разных уголков страны. Однако наставники проекта – популярные блогеры @bledans (Эвелина Бледанс), @kozheed (Макс Брандт), @lena_na_pp (Елена Леонова) и @boltalka_na_pp (Юна Витковская) – набрали в свои команды только по 3 участника. На протяжении трех недель конкурсанты старательно готовили блюда по рецептам наставников, публикуя фотоотчеты с тегом #готовимспомидоркой у себя в профилях. На каждом этапе отсеивалось по участнику, и в итоге до финала дошли лишь четверо сильнейших Instagram-кулинаров – по одному от каждой команды.

Финал конкурса прошел в московской кулинарной студии 25 апреля. В борьбе за победу финалисты вынесли на суд жюри три аппетитных блюда: салат из свеклы и редьки с грецким орехом, тархуном и кахетинским маслом, суп харчо и чахохбили. Перед председателем, бренд-амбассадором ТМ «Помидорка», телеведущим и фуд-продюсером Василием Емельяненко и членами жюри – бренд-директором ТМ Помидорка Юлианной Ивановой, блогером Еленой Фенцик (@nastenkino_menu) и главным редактором журнала «Кулинарный практикум» Еленой Кожушко – была поставлена непростая задача: определить, кто же станет победителем и получит главный приз – 350 000 рублей. В качестве критериев оценки учитывались вкусовые качества и подача блюда, а также творческий подход.

По итогам экспертной дегустации с результатом 13,51 балла победителем был признан Евгений Козулков из Москвы – он получил сертификат на денежный приз и диплом победителя. Финалисты, занявшие второе, третье и четвертое места, удостоены поощрительных призов и наборов продукции ТМ «Помидорка».

«Запуская конкурс, мы хотели показать, что приготовить вкусные и полезные блюда под силу не только шеф-поварам, но и обычным людям. Даже самый простой рецепт заиграет новыми красками, если разнообразить его привычными ингредиентами в новом прочтении, например, томатной пастой», – комментирует Василий Емельяненко, бренд-амбассадор ТМ «Помидорка».

«Сравнивая красивые фуд-фото в Instagram с собственными ежедневными «натюрмортами», подписчики могут составить ложное впечатление о рационе блогеров, посчитав его излишне сложным или трудозатратным. На самом деле большинство блюд с картинок в соцсетях легко приготовить на обычной кухне, из достаточно простого набора продуктов и с минимальными навыками. Надеюсь, что баттл вдохновил подписчиков на кулинарные эксперименты», – отметила Юна Витковская, блогер, наставник конкурса.

О «Помидорке»

Бренд «Помидорка» – это эталонные томатные продукты, призванные удовлетворить любые запросы потребителя благодаря натуральности ингредиентов и широкому ассортименту в линейке консервации. «Помидорка» предлагает партнерам и потребителям сбалансированную линейку продуктов: томатная паста, томаты в собственном соку, лечо, маринованные томаты черри, томаты очищенные и томаты кусочками.