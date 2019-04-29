2019-04-29T16:50:26+03:00
Политика

Михаил Грушевский: Из солидарности с Милоновым готов работать больше, но боюсь россияне не поддержат...

Популярный сатирик и пародист прокомментировал «Комсомолке» инициативу депутата Виталия Милонова о том, что россиянам было бы неплохо зимой работать поменьше, а летом - поинтенсивнее
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Михаил Грушевский.Михаил Грушевский.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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- Михаил, так что, можем ведь зимой работать на час меньше (или на один день в неделю), а летом — на час больше?

- Из солидарности с депутатом Милоновым я готов летом, конечно, и побольше поработать. Но, боюсь, что кроме меня эту идею больше никто не поддержит. Все-таки у нас страна, мягко говоря не сильно южная. И лето для многих россиян - это хорошая возможность подзарядить батарейки.

- Что мешает подзаряжать батарейки на природе по выходным с мая по сентябрь?

- Ну вы посмотрите на майские праздники. Вне зависимости от погоды, для огромного числа людей это шанс быстро-быстро начать выращивать на дачных участках какую-никакую зелень. И просто немножко сменить городскую обстановку. Что касается зимы — гениально было бы, будь у нас у всех возможность на зиму отправляться в далекие теплые страны.

- Как в фильме «Шырли-Мырли» — вся страна улетает на Канары благодаря продаже супербриллианта?

- Что-то вроде того. Но большая часть страны расположена так, что даже южная Европа с 3-4-часовым перелетом нас не спасет от холодов. Даже в европейском Средиземноморье тоже бывает зима, пусть и мягкая. То есть отдых в тепле с ноября по март — это далекие экзотические края. Для большинства жителей нашей страны недоступные.

- Одним словом - идея Милонова невыполнимая?

- Да, но за креатив ему стоит поставить высший балл по знаменитой высшей шкале креатива. Такие предложения… Я так и представляю себе экспертное сообщество, которое начнет его оценивать. Оторвавшись от главной идеи — когда ребром стоит вопрос, нужно ли нам переводить стрелки часов осенью и весной и если стоит, то когда именно и в какую сторону? И вот это экспертное сообщество вдруг переключиться на оценку перспективности и эффективности использования рабочего времени по сезонам? Боюсь, многовековой уклад нашей жизни говорит о том, что никак не поддается наш человек подобного рода новациям. И наши циклы интенсивности останутся точно такими же, какими были и долгие советские десятилетия. И до них. И так будет еще очень долго. И, боюсь ,что мы с депутатом Милоновым не доживем до тех чудных времен, когда что-то изменится в этом порядке вещей..

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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