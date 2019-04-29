Тесная коммуникация с жителями и эффективное управление: Эксперты оценили первые 200 дней на посту врио главы Башкирии

Минувшей осенью сразу в нескольких российских регионах сменились руководители. Пока - с приставкой врио. В сентябре сразу в 16 субъектах РФ пройдут прямые выборы губернаторов. В Башкирии 11 октября временно исполняющим обязанности главы республики назначен Радий Хабиров. С момента вступления в должность прошлое 200 дней. Хороший срок для подведения промежуточных итогов.

Оценивая результаты работы Хабирова, эксперты прежде всего вспоминают его происхождение. В отличие от некоторых других врио «осеннего созыва» он уроженец региона, который сейчас руководит. В свое время закончил юрфак Башкирского госуниверситета, потом преподавал там же, потом был замдекана, потом возглавил Институт права БГУ. Уже отсюда ушел на пост руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан. После пяти лет работы перебрался в Москву в 2009 году стал замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике. В 2016 году уволился по собственному желанию, а спустя несколько месяцев получил приглашение возглавить неофициальную столицу Московской области город Красногорск. За два года Хабиров показал на этом посту очень хорошие результаты и вновь вернулся в родную республику. Теперь уже как руководитель.

- Хабиров очень активно начал свою работу и взялся за решение самых важных текущих проблем, - говорит политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. - Это очень опытный специалист, который - и это немаловажно - имеет возможность эффективно лоббировать интересы республики в Москве.

Многие отмечают, что в Башкирии именно Хабировым была запущена система «Инцидент» - портал, через который любой житель может пожаловаться на любые проблемы, будь то яма на дороге или заваленный мусором двор жилого дома. Система перенаправляет проблему в соответствующее ведомство или муниципалитет. Чиновники на местах обязаны отреагировать за несколько суток. Отписки не пройдут. Только отчеты о решении проблемы. Центр внимательно следит за просрочками и наказывает нарушителей.

Еще один важный момент - свежие кадры. В Башкирии происходит ротация элит. Новый руководитель администрации главы республики. Новый мэр Уфы. Новый глава региональной ЦИК. Новый министр экономического развития Башкирии.

- Эффективность управления от этого только выросла, - считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

В Башкортостане запущен форум «Управдом», через который граждане могут следить за любые работами в системе ЖКХ. С января работает большая региональная программа по ремонту подъездов. Разрабатывается мобильное приложение, через которое жители республики смогут жаловаться на состояние дорог - еще один канал коммуникации власти и граждан.

Открытое общение с жителями и реакция на их жалобы - то, что политологи ставят Радию Хабирову в едва ли не главный плюс.

- Даже по соцсетям главы республики видно, что он старается решать конкретные проблемы конкретных людей, а не только концентрируется на глобальных вопросах, - говорит Дмитрий Гусев. - Причем, для коммуникации активно используются именно современные площадки.

260 тысяч подписчиков в Instagram. 130 тысяч - в ВКонтакте. 20 тысяч - в Фейсбуке. Неформальный, не сухой стиль подачи информации. Общение с жителями республики прямо в комментариях. Причем, на жалобы людей соответствующие ведомства оперативно отвечают здесь же, в комментариях.

- Управленческий стиль в регионе разительно изменился, - продолжает Анна Александрова. – Хабиров дает понять, что будет стимулировать развитие тесной связи местной власти и жителей Башкирии. Он пытается перестроить работу местных чиновников. Это вообще тренд, который сейчас активно развивается в российских регионах - власть становится ближе к народу, показывает, что решения по самым важным вопросам принимаются не за закрытыми дверями, а обсуждаются с людьми

Свежие данные ВЦИОМ: текущий рейтинг Радия Хабирова, который в сентябре будет участвовать в выборах главы республики, 63%. При этом 61% опрошенных уверены, что Хабиров сможет добиться в регионе изменений к лучшему.