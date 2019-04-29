2019-04-29T17:48:25+03:00
Звезды

У 50-летней звезды сериала "Склифосовский" обнаружен цирроз печени

Актриса может дышать только через кислородную маску
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Ирина Сенотова.Актриса Ирина Сенотова.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Состояние Ирины Сенотовой ухудшилось. У звезды сериалов "Склифософский" и "Кармелита" цирроз печени.

50-летняя Ирина Сенотова находится в больнице. Актриса может дышать только через кислородную маску, пишет сайт МК.RU.

В настоящее время врачи решают, что делать дальше. Круглые сутки рядом с артисткой находится ее пожилая мама.

Сенотова оказалась больничной койке несколько дней назад. Она поступила в платную клинику с нездоровой желтизной лица и осложнениями. Звезде сериалов день ото дня становилось только хуже. Ирину перевели в обычную больницу из-за дорогостоящего лечения в частной клинике.

Как писал сайт kp.ru, Ирину Сенотову экстренно госпитализировали 26 апреля. У актрисы обнаружили двустороннюю пневмонию, почечную недостаточность и асцит брюшной полости. Во время болезни происходит скопление свободной жидкости. Асцит называют брюшной водянкой. Количество жидкости может достигать 25 л. Асцит является следствием цирроза печени в 75%, злокачественных новообразований - в 10% или сердечной недостаточности в 5% случаев. В клинической картине у больных отмечается прогрессирующее нарастание веса. Cтоит отметить, что 50-летняя звезда сериалов дважды отказывалась ехать в больницу. Но когда ее состояние резко ухудшилось, медики увезли артистку в реанимацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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