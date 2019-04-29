Президенту доложили о деньгах для забайкальских погорельцев

Совещание в членами правительства Владимир Путин начал с ситуации в Забайкалье. Четыре дня назад он сам побывал в Чите, и теперь попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о принятых с тех мерах.

- На территории действуют 12 очагов лесных пожаров, два локализованы, общая площадь 3700 гектаров, - рассказал министр. - В связи с неблагоприятными погодными условиями продолжает сохраняться угроза возникновения природных пожаров: это сухая погода, сильный ветер. На территории края действует режим чрезвычайной ситуации.

Комиссии по оценке и возмещению ущерба пострадавшим работают, восстановление утраченных жителями документов идет - 112 человек получили новые паспорта или свидетельства о рождении.

- Пострадавшим предлагается строительство нового жилья в местах проживания или приобретение готового по их месту жительства, - продолжил Зиничев. - Минстроем совместно с МЧС и минфином внесен в правительство РФ пакет документов, которым утверждается порядок расхода денежных средств, выделенных на строительство жилья в размере до 450 миллионов.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин пообещал до 9 мая выплатить ветеранам Великой Отечественной ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей.

- Сейчас уже Пенсионный фонд довел эти средства до регионов, и до 9 мая вместе с пенсиями эти средства будут инвалидам и участникам войны перечислены, - заявил Топилин. - С учетом индексаций пенсионного обеспечения общий уровень материального обеспечения инвалидов Великой Отечественной войны составляет 43,5 тысячи рублей. Если говорить об участниках войны, которые не являются инвалидами, то их общее материальное обеспечение составляет порядка 35,5 тысяч.

Президент попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева доложить о работе сокращению смертности на дорогах и наказании водителей, скрывшихся с места ДТП.

- Уже внесенные в законодательство изменения должны повысить социальную ответственность граждан, призвать их не покидать место происшествия, оказывать помощь пострадавшим, - сказал Колькольцев. - Нами предусматривается ряд очень жестких и серьезных предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП.

- У нас снижается смертность? - уточнил Путин.

- Снижается - с 19 человек на 100 тысяч населения она уже опустилась до 13 человек на 100 тысяч. Но конечная цель, которая перед нами поставлена, еще более жесткая - четыре человека на 100 тысяч населения.

- Продолжайте работать, - поручил глава государства.