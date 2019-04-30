«Роснефть» запустила личный кабинет для владельцев акций

Многие считают, что взаимодействие акционера с компанией, частичкой которой он владеет, сводится к получению дивидендов. Ну можно еще на ежегодное собрание заглянуть, ознакомиться с производственными результатами.

Но ведущие компании - «мейджоры» рынка - постоянно совершенствуют свою систему управления, чтобы стать более открытыми для своих акционеров и облегчить им возможность принимать участие в жизни компании.

В «Роснефти» задумались, как повысить вовлеченность акционеров в работу компании, сделать общение максимально удобным для всех. Ведь акции принадлежат самым разным категориям акционеров: миноритариям, среди которых люди молодые и почтенного возраста, жители столицы и регионов, инвесторам и предпринимателям.

На помощь пришли современные технологии - аналитическая информационная система «Корпоративное управление». Это часть глобальной системы, направленной на повышение эффективности корпоративного управления. Для акционеров она удобна в первую очередь сервисом «Личный кабинет». Казалось бы, что тут удивительного, ведь подобные ресурсы есть у многих компаний. Но если в личном кабинете на сайте, скажем, сотового оператора вы можете баланс телефона пополнить или заказать детализацию звонков за месяц, то тут все намного серьезнее.

Одна из главных функций личного кабинета - участие акционера в ежегодном Собрании акционеров. Это важнейшее мероприятие, которое определяет вектор развития компании на ближайшее время. С личным кабинетом нет нужды тратить время на поездку в город проведения собрания. Теперь акционер может проголосовать и на удаленке, просто с помощью компьютера, ноутбука или смартфона. Кроме того, система предупредит, если электронный бланк для голосования заполнен неточно. Это поможет избежать ситуации, когда бюллетень приходится признавать недействительным из-за банальных ошибок. Главное, через личный кабинет можно голосовать как на очном собрании, так и на заочных. Безопасности системы уделено отдельное внимание. Кстати, голосование через личный кабинет будет возможно уже на ближайшем собрании, посвященном итогам 2018 года.

Директор департамента корпоративного управления - корпоративный секретарь ПАО «НК «Роснефть» Светлана Грицкевич так объясняет инициативу менеджмента: «Роснефть» является публичной компанией, в числе ее акционеров - Российское государство, крупные портфельные инвесторы и около 100 тысяч физических лиц. Современные технологии в наше время позволяют упростить общение акционеров с компанией. Поэтому создание личного кабинета важно не только с точки зрения внедрения передовых технологий, но также позволяет нам обеспечить бОльшую вовлеченность каждого акционера в работу «Роснефти» и тем самым повысить эффективность управления и его прозрачность».

Вообще личный кабинет - удобный способ общения компании с акционером. В нем можно найти всю необходимую информацию о корпоративных событиях, получить консультацию, уточнить данные о своем личном счете в реестре акционеров, начисленных и выплаченных дивидендах.

КОНКРЕТНО

Личный кабинет находится на сайте https://lka.rosneft.ru/ . Чтобы получить доступ, акционеру нужно получить логин и пароль и авторизоваться. Всю дополнительную информацию можно получить, позвонив на «горячую линию» для акционеров «Роснефти» по телефонам: 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный) и +7 (495) 987-30-60.

КСТАТИ

«Роснефть» в последнее время совершила сразу несколько практических шагов навстречу своим акционерам. В числе наиболее значимых: она первой из компаний с госучастием перешла к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, взяла курс на снижение долговой нагрузки, объявила о запуске программы обратного выкупа своих акций, 26 кварталов подряд генерирует положительный свободный денежный поток.

Все эти и другие меры по достоинству оценили и эксперты - аналитики и инвесторы. «Роснефть» стала самой дорогой компанией страны. И вот теперь новый сервис - «Личный кабинет».