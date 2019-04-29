Медицинская марихуана для здравниц, звонки с угрозами и фальшивые имена: как западный инвестор пробирается в Крым

"ГОЛАНЫ И КРЫМ - ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ"

- Вы только меня не фотографируйте! У меня даже имя на бейдже ненастоящее! - с тревогой просит солидный инвестор из Израиля, прогуливаясь по холлам отеля "Мрия" во время V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). - Меня поразил отель, не ожидал увидеть такой топовый уровень в Крыму. Вообще поразило все!

Мы отходим в сторонку, и тот начинает эмоциональный монолог о том, как поездку пытался сорвать их МИД ("как они только узнали?"), о дружелюбной атмосфере и прекрасной природе.

- Из общения с людьми здесь я понял, что они считают себя русскими, а не украинцами. Мне говорят ехать нельзя и я не понимаю, почему - я чувствую себя здесь в безопасности. У меня тут дежавю - когда-то туристов так же пугали Израилем, - признается он.

- Во что думаете вкладываться?

- В Крыму большой потенциал для спа-туризма. Я решил, что вложусь в спа-центр, возможно, выкуплю под него землю. Надо развивать и медицинский туризм. Это хорошее место в том числе для выращивания марихуаны.

- ?!

- Медицинской. В Израиле это легально для особых людей, которые в ней нуждаются. Речь о тех, кто проходит курсы химиотерапии, болен СПИДом, страдает от хронических болей и т.д.

Тут моему знакомому снова позвонили (неужели все те же?) и больше я его не видела.

А вот израильский бизнесмен Александр Лихштейн приехал в Крым открыто. Здесь его родина, могилы предков. Открыто поддерживает он и воссоединение полуострова с Россией.

- Свершилась историческая справедливость, и народ получил то, что хотел. Не политики, а народ. Эти звонки из МИДа с предупреждением - как будто мы вернулись в эпоху репрессий. Почему простым людям запрещают свободное передвижение?! - возмущался он. - Крым - это жемчужина для бизнеса, жаль, что инвесторы не едут из-за всяких фейков!

- В какой сфере намерены сотрудничать?

- Будем строить медцентр по реабилитации и диагностике с израильскими технологиями. Мы хотим создать симбиоз высоких технологий и крымских реалий. Ведь Крым всегда занимал первое место в мире по санаторно-курортному лечению. И не использовать это - просто преступление!

Александр успевает рассказать и о своих симпатиях к Владимиру Зеленскому ("очень хорошо изъясняется, приятна его физиогномика"), и провести параллели между признанием Вашингтоном Голанских высот за Израилем и непризнанием Крыма за Россией.

- Когда ООН признала Израиль в тех границах, в которых он находился, он сказал соседям: мы не хотим войны, не нападайте. В ответ напали все соседи. Израиль в освободительной войне отвоевал не только Голанские высоты, но еще и Синай, и другие территории, которые потом частично были возвращены. Потерять Голанские высоты - все равно что потерять страну. То, что касается их и Крыма, - это историческая справедливость. Это не обсуждается! - отрезал он.

Вот такая точка зрения.

КИЕВЛЯНЕ ЗАШИФРОВАНЫ

- По нашей оценке, три четверти государств в мире будут знать, как прошел Ялтинский форум, - говорил сопредседатель "Деловой России" и Оргкомитета форума Андрей Назаров. И не хвастался.

На юбилейный ЯМЭФ съехались 4500 человек из 89 стран, включая Великобританию, США и даже Украину. Из незалежной был 41 гость, их имена по понятным причинам не раскрывались. Прибывали они порознь, помимо предпринимателей были и политики с общественниками, заинтересованы они в нормализации отношений, поставках и логистике. Как удалось узнать "КП", возможность приехать в Ялту рассматривали и пять депутатов Верховной Рады (оппозиционеры и независимые), но информбомбы не случилось.

АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС ДЕРЖИТСЯ ОТ ПОЛИТИКИ ПОДАЛЬШЕ

Наверное, больше всего (раз киевляне безнадежно зашифрованы) мне хотелось посмотреть на широко мыслящих дельцов из США. Да как их найти? Но они сами ко мне пришли. Возле стенда "Комсомолки", выступавшей генпартнером форума, вдруг нарисовались два молодых человека. Бородатых, но симпатичных. Основатели фирмы NXUS Кристиан Уоллни из Техаса и Нильс Баай из Нидерландов готовы к сотрудничеству с Россией и Крымом в сфере образования.

- У нас молодой старт-ап, расположенный в Амстердаме. Мы развиваем студенческую социальную платформу, где студенты могут взаимодействовать, помогаем им с поиском работы. Наши региональные платформы учитывают особенности стран. Мы первые, кто пытается сделать это на глобальном уровне. Помогаем и студентам, и вузам, и бизнесу. И нам важно налаживание международных связей, - поясняет Кристиан.

- Было ли опасным приехать в Крым открыто? Или вы здесь тоже инкогнито?

- Я здесь впервые. И не вижу для себя никакой опасности. Летел через Москву, все очень дружелюбны. Я обязательно буду всем рекомендовать посетить Крым и этот форум, - отвечает Нильс.

- Я бывал здесь. Это очень красивый исторический регион. Надеемся, что он будет привлекательным и для инвесторов. Ситуация очень сложная, но мы стараемся держаться от политики подальше и фокусироваться на бизнесе, - подхватывает его коллега. - Здесь много представителей Западной Европы, есть еще трое джентльменов из США. Виден их интерес к сотрудничеству с Россией и с Крымом.

- Вы опасаетесь каких-то последствий по возвращении на родину?

- У нас в Америке я могу перемещаться куда хочу, я свободный человек, - уверяет Кристиан.

- А что думаете о противоречиях Москвы и Вашингтона?

-Жаль видеть их на таком уровне, потому что мне хочется верить, что Россия и США могут отбросить разногласия и стать добрыми друзьями. Я жил в России на протяжении четырех лет. У нас похожий характер, мы близки по духу. И я вижу потенциал с обеих сторон к совместной работе и дружбе.

САНКЦИИ ОТМЕНЯТ ПОСЛЕ УХОДА МЕРКЕЛЬ?

Тем временем на площадках форума европейские политики жаловались на ущерб от взаимных санкций. Так, итальянцы оценили потери в более чем 20 миллиардов евро в год.

- Санкции превращают экономику Италии в руины. Италия потеряла свои известные марки, имеющие давние традиции. Промышленность, туризм, агро-промышленный комплекс лишились миллиардов евро, - перечисляла бывший спикер парламента Италии, кандидат в Европарламент и лидер партии "Италия Мадре" Ирене Пиветти.

- Нам уже нанесен ущерб в 100 миллиардов долларов – это очень серьезная цифра, - сетовал бывший мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер.

- Санкции помогают только американским компаниям, жаждущим занять европейский рынок. Эта стратегия направлена не только против России, но и всего Евросоюза, - подчеркивал депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" Штефан Койтер.

По оценкам его коллег, порядка 70% населения ФРГ против рестрикций, а шанс отменить их может появиться с уходом Ангелы Меркель в 2021 году. Итальянские депутаты более оптимистичны: те надеются что-то изменить уже после майских выборов в Европарламент.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АСАДОМ НЕ АФИШИРУЮТ

- Блокады и экспромт – это моя сильная сторона. Делегируйте меня в Европарламент, и мы к вечеру все решим, - съюморил на это глава Республики Крым Сергей Аксенов и рассказал "КП", как работает с пугливыми иностранцами. - Я стараюсь говорить в публичном поле очень аккуратно, чтобы никому не навредить. Уровень публичности каждый определяет сам. Большинство не светится, отказывается от протокольных съемок, но для нас важен только результат. Кто-то приезжает открыто, как германская, итальянская, французская делегации.

- А потом те же французские депутаты теряют мандаты...

- В политике не бывает без потерь. Хочешь за правду побороться - жди, что будут наседать со всех сторон. Если тебя не ценят и не слышат, то зачем тогда нужен такой мандат? Я им говорю: не грустите, это дело наживное.

- Западного инвестора что в первую очередь интересует?

- Сельское хозяйство, туризм, IT-технологии, промышленное производство, судостроение.

- Прошлой осенью вы летали к Башару Асаду договариваться о сотрудничестве Крыма с Сирией. Что-то уже реализовываете?

- Мы отгрузили первое судно с 2500 т ячменя, договорились о поставке фосфата для наших химпредприятий. Многие вещи не афишируем из-за санкционного режима и максимальных препятствий со стороны наших оппонентов. Заканчиваем регистрацию совместной судоходной компании, создан российско-сирийский торговый дом, определен порядок взаиморасчетов. К июню должны получить солидный грузопоток. У Сирии потребность в нефтепродуктах, электроинструментах, продукции нашего Керченского стрелочного завода по восстановлению железнодорожного сообщения.

- Сколько туристов ожидаете в этом году? Крым уже стал самым популярным направлением у россиян на майские праздники.

- Более 7 миллионов. Надо наблюдать за тем, какие туристические продукты есть у других стран, как они продают путевки. Если не сможем конкурировать, то поток уйдет в Турцию, Египет и другие страны. Из-за открытия раньше срока Крымского моста турпоток в прошлом году увеличился на 20% по сравнению с прогнозами. Кстати, в прошлом году было свыше миллиона украинских туристов.

ЧТО В ИТОГЕ

На форуме подписано 102 соглашения и меморандума о намерениях на общую сумму 215 миллиардов рублей. Это более чем на 50 миллиардов превышает итоги прошлогоднего форума. Самые крупные инвестпроекты планируется реализовать в сельском хозяйстве, туризме и IT-сфере. Данные соглашения позволят создать в регионе 1730 рабочих мест.

А в Брюсселе открылось общественное представительство Крыма на базе международной ассоциации "Таврида". С помощью этой некоммерческой неправительственной общественной организации Россия намерена бороться с блокадой полуострова на международном уровне. В первую очередь, на юридическом фронте, отстаивая интересы крымчан в международных судебных инстанциях. А также и на культурном с помощью различных выставок и конференций.

Ялта.