Ребенок пялится в экран больше 2 часов в день? Он вырастет невнимательным и гиперактивным

Казалось бы, нет для занятых родителей лучшего помощника, чем голубой экран. Усади ребенка перед телевизором или включи ему планшет с мультиками и у тебя есть, как минимум полчаса, чтобы спокойно поделать свои дела. Возможно, по этой причине согласно одному из исследований в США за последние 17 лет (с 1997 по 2014 годы) продолжительность так называемого экранного времени у детей до 2 лет увеличилась в два раза: с полутора до трех часов. Вероятно, это связано с тем, что «электронной нянькой» стал не только телевизор, но и цифровые устройства.

Но как воспитание гаджетами влияет на психическое здоровье малышей? Этот вопрос решила изучить команда ученых из Университета Альберты (Эдмонтон, Канада). Медики решили проанализировать базу данных Канадского исследования развития здоровья новорожденных. В ней фигурировали данные 3 455 малышей, родившихся в период с 2009 по 2012 годы. Родители заполняли очень подробный опросник, где помимо социально-экономического статуса, этнической принадлежности, особенностей питания и т.д, указывали на проблемы с гиперактивностью, дефицитом внимания, уровнем агрессивности, тревожности, депрессией и расстройствами аутического спектра. При этом, когда малышам исполнялось 3 и 5 лет, родители оценивали продолжительность общения детей с экраном телевизора или гаджета. Сюда включался просмотр телевизора/DVD, использование компьютера, планшета, мобильного телефона или видеоигры.

Выяснилась любопытная картина. Во-первых, канадским карапузам далеко до рекордов американских сверстников. В среднем они проводили с электронной игрушкой около полутора часов в день. Однако 13 процентов сорванцов 5-летнего возраста находились в виртуальном мире 2 и более часа в день. Они-то и попадали в группу риска. У ребят, воспитанных гаджетами, наблюдались эмоциональные и поведенческие проблемы.

- Статистический анализ показывает, что экранное время следует рассматривать, как фактор риска симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), - говорит ведущий автор исследования Сукхприт Тамана. - Причем это более весомый фактор, чем такие причины, как проблемы со сном, родительский стресс и социально-экономические условия.

Эксперты настаивают на том, что дети в возрасте до 5 лет могут забавляться с телевизором или гаджетом не более 1 часа в день. В идеале это должна быть высококачественная обучающая программа для ребят вроде «Улицы Сезам». Кроме того, ребенок должен ее смотреть в компании взрослых. Дело в том, что обсуждая программу родители могут обеспечить ребенку обратную связь, которая помогает ему учиться. Ведь наблюдать, как что-то делают другие, это еще не значит освоить навык самому. Тренировка с родителями помогает знанию, увиденному на экране, закрепиться в реальной жизни.

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