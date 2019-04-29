Опубликована расширенная программа ПМЭФ

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума 2019 размещена деловая программа с аннотациями сессий. Форум состоится 6–8 июня 2019 года. Главная тема мероприятия: «Формируя повестку устойчивого развития».

Программа Форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

«Программа Форума составлена на основе тщательного анализа современных тенденций в развитии всех отраслей глобальной экономики. Благодаря работе экспертов, ученых, профессиональных и общественных объединений дискуссии в рамках деловой программы ПМЭФ ежегодно становятся ключом к решению важнейших проблем мирового экономического развития. Выводы, сделанные по результатам обсуждений на Форуме, подталкивают бизнес и власть к принятию необходимых решений, служащих реализации целей устойчивого развития», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Мировая экономика в поисках баланса» состоятся сессии, посвященные актуальным вопросам глобального макроэкономического развития, таким как изменения в структуре мировой экономики и торговли в эпоху цифровизации, конкуренция и регулирование на потребительском рынке, баланс коммерческих целей и задач устойчивого развития в бизнесе. Отдельные сессии будут посвящены влиянию климатических вызовов на развитие современного мира, вопросам сохранения Мирового океана и экотуризму.

В треке «Российская экономика: реализуя цели национального развития» рассмотрят пути стимулирования экономического роста как основы достижения национальных целей развития. В рамках данного направления пройдут сессии, посвященные привлечению инвестиций в национальные проекты, качеству инвестиционной среды и защите прав инвесторов, продвижению высокотехнологичного российского экспорта. Особое внимание уделят развитию регионов: на повестке обсуждений такие вопросы, как цифровое развитие регионов, рейтинг инвестиционной привлекательности, специализация регионов в инновационном секторе экономики, а также конкурентоспособность российского образования, миграционная политика, архитектура общественного здоровья, реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сессии по направлению «Технологии, приближающие будущее» будут посвящены возможностям и вызовам, которые следуют за развитием технологий и цифровой трансформацией экономики. Дискуссии затронут вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке.

Дискуссии в треке «Человек – прежде всего» коснутся роли образования и подготовки кадров для экономики будущего, значения социальных коммуникаций для целей устойчивого развития, равенства возможностей в эпоху цифровой экономики и использования технологий для трансформации здравоохранения и других сфер жизни человека.

Кроме того, в рамках страновых бизнес-диалогов пройдут обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия в экономике между представителями российского бизнеса и участниками из Австрии, Германии, Индии, Италии, Китая, США, Финляндии, Швеции, Франции, Швейцарии и стран Африки. Также состоятся бизнес-диалоги ЕАЭС – АСЕАН и мероприятия, посвященные российско-европейскому сотрудничеству и инновационному сотрудничеству в странах СНГ. В деловую программу ПМЭФ также включены бизнес-завтраки банковского сектора, фармацевтических компаний и IT-завтрак.

Среди мероприятий «на полях» Форума – Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20), Российско-китайский энергетический бизнес-форум, сессия Мирового энергетического совета (МИРЭС), сессия Валдайского клуба, Международный молодежный экономический форум, Конференция ШОС, V Российский форум малого и среднего предпринимательства, Конференция БРИКС.

Полная версия программы ПМЭФ-2019 доступна на официальном сайте мероприятия.

Оператором ПМЭФ является фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.