2019-04-29T19:21:13+03:00
Происшествия

В Московской области ликвидировали очередную "банду ГТА"

Бандиты вербовали безработных мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского Халифата» [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Задержанные уже несколько вели активную агитацию и организовывали разбойные нападения на дорогах.Задержанные уже несколько вели активную агитацию и организовывали разбойные нападения на дорогах.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники Федеральной службой безопасности совместно с МВД России, Росгвардией и Следственным комитетом России пресекли в Московской области деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).

- Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане России, а также выходцы из центрально-азиатского региона и Закавказья, являющиеся сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского Халифата». В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации, - сообщили в ФСБ России.

Следствием установлено, что члены ячейки с 2016 года вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России. Ячейки должны были действовать по примеру так называемой "банды ГТА", члены которой орудовали несколько лет в Подмосковье.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 7 участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература, - отметили СК России.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации). Расследование уголовного дела продолжается.

В Московской области ликвидировали очередную «банду ГТА».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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