Зеленский на отдыхе в Турции сбежал от российских журналистов
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отказался общаться с российскими журналистами во время своего отдыха в Турции. Представители СМИ пытались получить от политика хоть какие-то ответы на интересующие всех вопросы, однако так и не добились внятных результатов.
Отрывки из несостоявшегося интервью с Зеленским появились на странице ведущей Ольги Скабеевой в Instagram. На кадрах видно, как несколько журналистов идут вслед за шоуменом, расспрашивая его об амнистии и минских соглашениях. Сам Зеленский при этом старается скрыться от объективов.
Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала Россия 1 .
"Ну Владимир Александрович, все ждут этих ответов", - обратился к победителю выборов один из журналистов.
Зеленский на это заявил, что не начинает отношения с вранья, а конфликт в Донбассе назвал внутренним делом страны.
"Можно я буду разговаривать с народом Украины? Ребят, не начинайте наше общение с очень непонятных отношений", — обратился политик к журналистам.
К слову, в штабе следующего президента Украины данный инцидент уже назвали "провокацией". Члены команды шоумена уверяют, что сотрудники "Россия 1" обманом проникли на территорию отеля, якобы чтобы сфотографироваться с Зеленским, а потом обрушились на него с вопросами.
Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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