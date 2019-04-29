Зеленский на отдыхе в Турции сбежал от российских журналистов

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский отказался общаться с российскими журналистами во время своего отдыха в Турции. Представители СМИ пытались получить от политика хоть какие-то ответы на интересующие всех вопросы, однако так и не добились внятных результатов.

Отрывки из несостоявшегося интервью с Зеленским появились на странице ведущей Ольги Скабеевой в Instagram. На кадрах видно, как несколько журналистов идут вслед за шоуменом, расспрашивая его об амнистии и минских соглашениях. Сам Зеленский при этом старается скрыться от объективов.

Владимир Зеленский не стал отвечать на вопросы журналистов канала Россия 1 .

"Ну Владимир Александрович, все ждут этих ответов", - обратился к победителю выборов один из журналистов.

Зеленский на это заявил, что не начинает отношения с вранья, а конфликт в Донбассе назвал внутренним делом страны.

"Можно я буду разговаривать с народом Украины? Ребят, не начинайте наше общение с очень непонятных отношений", — обратился политик к журналистам.

К слову, в штабе следующего президента Украины данный инцидент уже назвали "провокацией". Члены команды шоумена уверяют, что сотрудники "Россия 1" обманом проникли на территорию отеля, якобы чтобы сфотографироваться с Зеленским, а потом обрушились на него с вопросами.