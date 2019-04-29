Андрей Малахов, Николай Валуев, Екатерина Гусева и другие звезды поздравили с 17-летием москвича с ДЦП

Именитые спортсмены, звезды эстрады, актеры, политики и телеведущие записали более сотни трогательных видеороликов для простого московского парня Максима Шустова. Необычные подарок к 17-летию сына, который с детства страдает тяжелой формой ДЦП и передвигается на инвалидном кресле, решила сделать мама мальчика. Сына она в шутку зовет "ходячей энциклопедией о "звездах". Дело в том, что парень больше всего на свете интересуется жизнью знаменитостей. И не просто смотрит на них по телевизору, а изучает биографии и знает все обо всех.

Зная об интересе сына, мама мальчика накануне его 17-летия разместила клич в своих соцсетях . Мол, товарищи звезды, найдите пару минут для поздравления мальчишки с днем рождения.

- Получить даже три видео было для меня заоблачной мечтой. Мы простая многодетная семья и надеяться на внимание публичных людей даже не смели. Первое поздравление прислала телеведущая Арина Шарапова. А потом ролики просто посыпались один за другим. Я едва сдерживалась, чтобы заранее не выдать секрет сыну. К его дню рождения собралось более сотни сюжетов от известных людей, еще почти тысячу прислали простые жители из разных уголков России, - рассказала "КП" мама троих детей Елена Шустова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706052" frameborder="0"></iframe> Екатерина Гусева, Гоша Куценко и Николай Валуев поздравили московского парня с ДЦП с 17-летием.Сюрприз ему решила устроить мама. Семья получила уже более сотни видеороликов от знаменитостей

Откликнулись боксер и депутат Госдумы Николай Валуев, актриса театра и кино Екатерина Гусева, худрук детского киножурнала "Ералаш" Борис Граческий, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, актер Гоша Куценко и другие знаменитости. На перебой они желали парню здоровья и счастья, приглашали на спектакли и в телевизионные студии.

Поздравлений было настолько много, что многодетная мама едва успела смонтировать фильм ко дню рождения Максима. Мальчишка едва сдержал слезы радости от увиденного.

- У него было столько эмоций, что я даже описать не могу. Сначала он просто замер и, казалось, что боится дышать. Потом расплылся в улыбке и было видно, что ребенок абсолютно счастлив, - рассказала Елена.

Но на этом сюрпризы не закончились. Прямо в прямом эфире Максима поздравил с днем рождения телеведущий Андрей Малахов. А потом школьнику еще и позвонил его кумир, Народный артист России Юрий Николаев.

- Услышав его голос в телефонной трубке, Максим даже попытался встать с инвалидного кресла. Я протянула ему руку и оперевшись на нее от восторга он подпрыгнул на месте. Они говорили минут пять. Сын читал Юрию Александровичу стихи Высоцкого, а он в ответ декламировал поэзию Давида Самойлова, - рассказал мама мальчика.

Максим, несмотря на врожденный недуг, умный и развитый мальчик. Он учится в московской школе для инвалидов-колясочников, но по самой обычной программе. А вот его мечты о будущей профессии связаны с телевидением. Парень грезит о карьере спортивного комментатора. Кстати, после дня рождения необычный флешмоб с поздравлениями звезд не закончился.

- Буквально вчера видеоролик прислал его любимый комментатор Дмитрий Губерниев. Максим был так воодушевлен, что тут же записал для него ответное видео со словами благодарности , - рассказала мама мальчика.

Коллектив "Комсомолки" присоединяется к многочисленным поздравлениям. Желаем Максиму исполнения его самой сокровенной мечты.