Депутат Бундестага: Если Украина и Россия выполнят минские соглашения, ЕС может снять санкции

На первых полосах западных газет, словно пять лет назад, — Украина. Как раз тогда, в апреле 2014-го, начинался конфликт в Донбассе. Но теперь в репортажах из Киева — хоть какая-то надежда: возможно, избранный президент Владимир Зеленский сядет за стол переговоров, положив конец войне с Донецком и Луганском. Да и антироссийские санкции вводились как раз из-за обвинений в «агрессии против Украины». Есть ли теперь шансы на их отмену?

Об этом «КП» рассказал депутат Бундестага от Левой партии ФРГ (Die Linke) и член парламентского комитета по международным делам — Штефан Либих. В России, правда, куда известнее другой политик от немецких Левых — один из лидеров этой партии, умница и красавица Сара Вагенкнехт. Которая своими яркими выступлениями о войне в Сирии и американском диктате не боится ставить на место даже канцлера Ангелу Меркель.

«НАДЕЕМСЯ НА СБЛИЖЕНИЕ МОСКВЫ И КИЕВА»

— Господин Либих, несмотря на все санкции, инвестиции германского бизнеса в Россию побили исторический максимум — почти 2 млрд евро за прошлый год.

— Наша партия выступала против введения санкций и поддерживает их отмену. Да, мы полагаем действия российского правительства в отношении Украины неправильными, нарушающими международное право — но при этом не верим, что санкции или их усиление улучшат ситуацию.

— Раз мы заговорили об Украине — чего вы ожидаете от её нового президента Владимира Зеленского?

— Надеюсь, его избрание приведёт к выполнению Киевом минских соглашений (заключены ещё в 2014-15 годах, предполагают федерализацию Украины, отвод с Донбасса тяжёлых вооружений, освобождение всех военнопленных — прим. ред.). Если Москва предпримет то же самое, это сделает более вероятной отмену санкций со стороны ЕС и будет способствовать сближению России и Украины.

— Правда ли, что первый зарубежный визит Зеленский нанесёт в ФРГ?

— На этот вопрос ответит только он сам.

«ТУРЦИИ В НАТО НЕ МЕСТО»

— Отвлечёмся от киевских дел. И Москва, и Брюссель имеют интересы в Ливии (входит в десятку стран по крупнейшим запасам нефти — прим. ред.). И как раз сейчас генерал Халифа Хафтар пытается взять её столицу, Триполи, где заседает признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС).

— Позиция ЕС в отношении этой страны весьма противоречива: даже Франция и Италия (ближайшие к Ливии крупные европейские государства — прим. ред.) отстаивают разные линии (Париж поддерживает генерала, а вот Рим — его противников из ПНС — прим. ред.). Сам же Хафтар в прошлом готов был заключить союз с кем угодно ради своих интересов. Не думаю, что с тех пор что-то поменялось.

— В отношении другой средиземноморской страны, Турции, Запад тоже не может выработать единую линию. США, например, грозят выгнать её из НАТО за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

— С одной стороны, в НАТО вообще не прописан механизм исключения стран-участниц; с другой стороны, и Турция пока выходить из Альянса не собирается. Но, думаю, ей в НАТО не место — поскольку закон и демократия в этой стране не работают, а турецкая армия ведёт боевые действия в Сирии (заняв часть провинции Халеб с городом Африн на севере страны — прим. ред.) в нарушение международного права.

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