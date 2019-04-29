Сергей Шойгу: «Американские биолаборатории - источники опасности»

О РАКЕТАХ

- Идёт возврат к гонке наступательных вооружений, первым шагом на пути к которой стало решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В современном мире всё чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий.

Наши западные коллеги не могут смириться с тем, что эпоха однополярности безвозвратно уходит, и пытаются сдержать этот естественный процесс. Наносятся удары по системе ООН, происходит манипулирование международным правом. Выхолащиваются и разрушаются основополагающие международные механизмы в сфере нераспространения, в числе которых Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

О ВЕНЕСУЭЛЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Желание восстановить влияние в Латинской Америке спровоцировало деградацию социальной сферы в этом регионе. Предпринимаются попытки сместить законные власти в Венесуэле. События на Ближнем Востоке, севере Африки показали, что курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведут к хаосу в обширных регионах, но и оборачиваются ростом реальных угроз, в числе которых – всплеск международного терроризма и огромные волны нелегальной миграции.

Претензии отдельных стран на глобальное доминирование и отказ от коллективных механизмов сотрудничества не сделали мир более безопасным: значительно повысился конфликтный потенциал, стало больше проблем и кризисов.

О ЗАДАЧАХ ШОС

В этих непростых условиях перед ШОС стоит задача наращивать взаимодействие по всему спектру вопросов, которые могут оказать влияние на уровень безопасности в регионе. Безусловно, наша деятельность не должна быть направлена на противостояние с кем-либо. Основная цель – обеспечить необходимые условия для всестороннего сотрудничества оборонных ведомств в интересах развития стран ШОС.

О СИРИИ

Решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры и налаживание мирной жизни становится первоочередной задачей в Сирии, Россия приветствует действия партнёров по ШОС в этом направлении. Сегодня международный терроризм остаётся глобальной угрозой. Безрассудная агрессивная политика Запада в Ближневосточном регионе потребовала от нас решения задач по искоренению терроризма и нормализации обстановки. Удалось разгромить крупные бандформирования в Сирии, освободить ключевые населённые пункты. Запущен процесс политического урегулирования конфликта в республике.

В условиях прекращения масштабных боевых действий первоочередной задачей становится решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры и налаживание мирной жизни. Приветствуем любые формы участия наших партнёров по ШОС в гуманитарном содействии сирийскому народу.

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведено более двух тысяч гуманитарных акций, в ходе которых населению передано свыше трёх тысяч трёхсот тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Российскими врачами оказана медицинская помощь более ста пяти тысячам жителей страны, некоторые страны ШОС также направили гуманитарные грузы в Сирию. Это Казахстан, Китай, Белоруссия.

ПРО ТЕРРОРИСТОВ В АФГАНИСТАНЕ

Террористическая организация ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России) усиливает позиции в Афганистане, используя эту страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе.

Важно отметить, что после разгрома так называемого Исламского государства боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как следствие, растёт трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются террористические ячейки. Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане.

Многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем. Особое беспокойство вызывает усиление позиций ИГИЛ (запрещена в РФ), которое использует страну в качестве плацдарма для дальнейшей экспансии в регионе. Важно сообща бороться с террористической угрозой, исходящей из этой страны, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения и экономического возрождения.

Считаем крайне важным способствовать продвижению межафганского мирного диалога под руководством самих афганцев.

О ВОЕННЫХ БАЗАХ РОССИИ

Минобороны России повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, принимает другие меры, чтобы предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана на территории союзников в Центральной Азии.

Минобороны РФ оказывает помощь партнёрам в регионе в модернизации вооружённых сил и повышении их боевых возможностей.

Прежде всего, это касается оснащения вооружением и военной техникой, обучения кадров и боевой подготовки войск. Только сегодня в торжественной обстановке передали вооружённым силам Киргизии вертолёты Ми-8МТ и боевые машины БРДМ-2М».

ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ЗАРАЗЕ

Хотел бы затронуть ещё одну тревожную для нас тему. Она касается последствий активной медико-биологической деятельности американского военного ведомства в регионе. Под контролем Пентагона, в том числе в некоторых странах ШОС, создан целый ряд диагностических лабораторий. В них реализуются американские биологические программы военной направленности, внедрены программные комплексы, позволяющие дистанционно управлять ходом исследований патогенных микроорганизмов. Неслучаен и выбор мест размещения лабораторий – многие из них расположены на сопредельных с нами территориях, являясь постоянным источником биологической опасности. Такие действия прямо противоречат Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а под гуманитарной завесой решаются задачи по созданию биологических поражающих средств.

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