"Спартак" упустил победу в игре с казанским "Рубином", сыграв вничью 1:1

В понедельник, 29 апреля, футболисты столичного "Спартака" и казанского "Рубина" завершали программу 26 тура чемпионата России по футболу. Буквально перед этим поединком "красно-белые" лишились пятой строчки в турнирной таблице чемпионата России - тульский "Арсенал" сыграл вничью 1:1 с футболистами "Оренбурга" и обошел москвичей в битве за место в Лиге Европы. И команде Олега Кононова необходимо было во что бы то ни стало обыграть казанский клуб, с которым в гостях по осени они сыграли вничью 1:1, упустив победу на последних секундах игры.

В стартовом составе "красно-белых" была небольшая неожиданность. В центре поля главный тренер "Спартака" Олег Кононов выставил сразу двух опорных полузащитников - Дениса Глушакова и Аяза Гулиева. Второй, по сути, в зимний период приходил в "Спартак", дабы составить конкуренцию в битве за место в "основе". А на игру против "Рубина" эти игроки вышли одновременно в стартовом составе команды.

С первых минут этой встречи у "Спартака" как у фаворита поединка было больше опасных моментов и преимущества. И на 23-й минуте дрогнула казавшаяся надежной оборона казанского "Рубина". После "обреза" футболиста гостей Роман Зобнин пробил издали, но мяч попал в защитника соперников. И уже отскочивший мяч в штрафной оперативно подобрал Фернандо, пробив с ходу в угол ворот казанцев. "Спартак" в середине первого тайма так повел в счете 1:0.

К концу первого тайма счет по ударам был невероятным - 10:3 в пользу "Спартака". А счет к перерыву так и не поменялся - минимальное преимущество "красно-белых" после 45 минут игры.

Во втором тайме матча "Рубин" стал проводить ответные атаки, раз за разом пытаясь забить ответный гол. И защита "Спартака" дрогнула на 87-й минуте матча. После подачи Цаллагова ошибся Георгий Джикия, который невольно сделал сброс на дальнюю штангу на казанца Сорокина. Он за три минуты до конца основного времени матча с близкого расстояния забил ответный гол "Спартаку". Просто какое-то дежавю в сравнении с поединком первого круга.

Последний шанс "Спартака" - добавленное время. Судья добавил 4 минуты. Однако этого не хватило спартаковцам, дабы одержать победу над "Рубином".

После ничьи 1:1 теперь в чемпионате России невероятно обострилась интрига в битве за 5 место, которое дает право на выход в Лигу Европы. У "Спартака" - 40 очков, у "Арсенала" - 39, у "Оренбурга" и "Ростова" - по 36 баллов, а у грозненского "Ахамата" - 35. До конца сезона остается еще 4 тура.