"Рыжики" уезжают в США: фигуристы Тарасова и Морозов определились с планами на сезон

Лучшая российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов меняют страну, в которой будут тренироваться. Начиная со следующего сезона пара отправляется в США. Их ведущим тренером теперь станет Марина Зуева, которая живет во Флориде.

Нина Мозер, у которой тренировались Тарасова и Морозов, теперь будет периодически приезжать к ним в Америку для совместной работы. Такое решение было озвучено федерацией фигурного катания России в понедельник, 29 апреля.

- Серебряные призеры Олимпиады в Корее в командных соревнованиях Евгения Тарасова - Владимир Морозов будут тренироваться под руководством тренеров Марины Зуевой и Нины Мозер. Сегодня в ФФККР состоялось рассмотрение планов пары на сезон, а также был решен вопрос о тренерах спортсменов, с которыми они будут работать в следующем сезоне, - гласит официальное сообщение пресс-службы ФФККР.

В минувшем сезоне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, пара, которую фанаты любовно называют "Рыжики", стала второй на чемпионате мира в Сайтаме в парном катании. На европейском первенстве в Минске они тоже выиграли серебро. Высшее их достижение - год назад на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане они были вторыми в составе сборной России в командном турнире.