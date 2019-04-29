Олег Знарок вернулся к активной работе: олимпийский чемпион возглавил московский "Спартак"

Экс-наставник сборной России по хоккею Олег Знарок вернулся к активной работе. В понедельник, 29 апреля, было объявлено о том, что он стал новым главным тренером хоккейного клуба "Спартак" (Москва). Официально контракт со специалистом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Год назад именно Знарок привел сборную России к победе на Олимпиаде 2018 в Корее. А в 2014 году под началом этого же специалиста россияне выиграли чемпионат мира.

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов представил нового наставника:

- Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Но, приглашая его в «Спартак», мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда.

Состав "Спартака", как и тренерский штаб, уже начал подбираться:

- Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков «Спартака», - приводит слова Алексея Жамнова пресс-служба столичного "Спартака".

В тренерский штаб Олега Знарка в "Спартаке" войдут многолетний ассистент тренера во всех командах Харийс Витолиньш, помимо этого - Игорь Уланов и Максим Соловьев, которые работали в составе "красно-белых" в минувшем сезоне.

Олег Знарок в последнее время не занимался активной тренерской деятельностью. С 2016 по 2018 годы он руководил питерским СКА, а после сезона 2017/2018 занимал в основном консультантские должности.

В последнем сезоне КХЛ московский "Спартак" занял седьмое место в Западной конференции. А в первом раунде плей-офф спартаковцы проиграли питерскому СКА серию со счетом 2:4.