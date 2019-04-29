Курбан Бердыев: "Сегодня игру "Спартака" было легче разобрать, чем в остальных случаях"

Футболисты казанского "Рубина" преподнесли неожиданную сенсация. В Москве команда Курбана Бердыева, которая проводит не самый удачный сезон в своей истории, на последних минутах матча со "Спартаком" вырвала ничью благодаря голу Сорокина. Счет матча - 1:1, как и в первом круге. И Сорокин тогда забивал тоже.

Говоря об этом игроке, после матча главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сказал, что с ним не ведется отдельной работы:

- Нет, отдельно не работаем. У него повышенная агрессивность в штрафной площадке, он не выключается во всех эпизодах, старается выжать максимум.

Говоря же в целом об игре, наставник казанцев заявил, что они могли бы добиться большего:

- Есть удовлетворение от игры во многих моментах. В целом, ничья может и закономерна, но мы могли и большего добиться.

В свою очередь, Курбана Бердыева после такого неожиданного результата спросили о том, каковы возможности этого "Рубина" в принципе. Потолок ли это?

- Я думаю, оно (место в таблице) не соответсвует. К сожалению, травмы нас преследуют. Потери Граната и Бухарова при нынешнем ограниченном составе влияют на результат. Но мы надеемся на нашу молодёжь, у них есть шанс сразу попробовать себя в премьер-лиге. Они достаточно неплохо выглядят.

При этом, для Курбана Бердыева и его команды не было больших секретов в игре нынешнего "Спартака". Тренера казанцев спросили:

- Насколько легко вам было разобрать ту игру, в которую играет сегодняшний «Спартак»?

– Сегодня было легче, чем в остальных случаях, - сказал Бердыев.

После 26 игр нынешнего сезона "Рубин" занимает 11 место в турнирной таблице Премьер-Лиге, набрав 32 очка. У столичного "Спартака" после этой ничьи - 40 баллов и пятое место, которое дает право на выход в Лигу Европы в следующем сезоне.