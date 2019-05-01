2019-04-29T22:24:25+03:00
Анекдоты

Я памятник себе воздвиг, дойдя до урны

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Правительство ЯНАО закупает гладильный стол за полмиллиона

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В Дагестане установят памятник человеку, донесшему мусор до урны

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Мужчина выбрил на голове лица всех сестер Кардашьян

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Самая тяжелая женщина России решила сбросить 100 килограммов к свадьбе

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Мошенник 12 лет притворялся инвалидом и одурачил Папу Римского

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Девушка отбила мать от бешеной лисы топором и лопатой

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В «Игре престолов» сыграл бывший замглавы ЦРУ

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Променявший еду на пиво американец продержался 46 дней и стремительно похудел

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Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них

* * *

Шотландец вломился ночью в чужой дом, приготовил поесть и уснул

* * *

Арабы приняли грифа за вражеского шпиона и арестовали его

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Американец поймал древнейшую рыбу весом 77 килограммов

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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