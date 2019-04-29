Евгений Малкин признался, что узнал концовку "Игры престолов"

Ударный форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин сделал неожиданное признание. Выступающий в НХЛ в американском клубе "Питтсбург Пингвинз" игрок признался, что знает исход популярного сериала "Игра престолов". Малкин - поклонник сериала и это не скрывает:

- Мне ужасно не нравится смотреть серии по одной. Не люблю ждать сначала одну неделю, потом вторую и так далее. Поэтому я дожидаюсь, пока выйдут все серии, только тогда начинаю смотреть. Перед этим воспроизвожу пару эпизодов с прошлого сезона, чтоб ничего не пропустить, - говорит Малкин в интервью "Спорт-Экспрессу".

И поток спойлеров финального сезона не страшен Малкину:

- Когда все закончится, начнется поток спойлеров в социальных сетях. Но для меня это не столь важно. Тем более что я примерно знаю, как закончатся "Престолы" и кто займет железный трон. Знакомый знакомого подслушал где-то разговор и рассказал.

Но хоккеист, который уже начал готовиться к чемпионату мира в составе сборной России, пообещал не спойлерить, дабы избежать народного гнева:

- Море людей нас тогда проклянут. Да и не до этого сейчас мне. Нужно готовиться к чемпионату.

Евгений Малкин с осени 2016 года не играл вообще за сборную России по разным причинам. Последним для него стал Кубок мира, который прошел в Канаде. На том турнире сборная России дошла до полуфинала, где уступила хозяевам турнира со счетом 3:5.

Чемпионат мира по хоккею 2019 стартует в Словакии 10 мая. Сборная России сыграет в одной группе против сборных Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первая игра у наших - 10 мая в 17:15 по московскому времени против сборной Норвегии.