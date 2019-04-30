2019-04-30T17:14:34+03:00
Происшествия

Таксист в Москве напал на сотрудницу РУДН

Мужчина повторял, что уже 19 часов находится за рулём и что он - бывший военный
Тамила ИВАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Таксист набросился на Наталью, когда та решила оплатить заказ картой.Таксист набросился на Наталью, когда та решила оплатить заказ картой.
Изменить размер текста:

Наталья вызвала такси и указала конечную точку в приложении - Школу Управления Сколково. Но водитель довёз её только до остановки общественного транспорта, приложение показывало, что конец пути именно там. Женщина попросила всё же доставить её до нужного адреса. Таксист категорически отказался ехать дальше, ведь на это ему пришлось бы потратить лишние 5 минут. Мужчина был раздражен, он начал высказывать пассажирке, что так делают постоянно, чтобы не платить лишние 100 рублей. Чтобы не выслушивать, женщина согласилась выйти там, где остановилось такси.

На этом бы всё и закончилось, но возникла ещё одна сложность. В приложении была указана оплата наличными, а Наталья хотела расплатиться картой. Нервы таксиста сдали окончательно, он стал кричать на женщину и выгонять её из машины. Но Наталья не могла уйти, не расплатившись. После словесной перепалки водитель захлопнул дверь и пригрозил отвезти её в полицию. Она согласилась и предупредила, что скажет, что мужчина удерживает её силой. Только тогда водитель решил поискать выход из ситуации и узнать у диспетчера, как можно изменить способ оплаты.

— Я сидела на заднем сидении, а он буквально тыкал мне телефон в лицо, по которому диспетчер давал инструкции. Он орал на меня: "Поняла? Сделала? Оплатила?" Я разбиралась в приложении и молчала. Он развернулся и ударил меня по лицу, а после начал душить. Он повторял, что 19 часов уже за рулём, а ещё что бывший военный, — рассказала потерпевшая в полиции.

Испуганная женщина плюнула обидчику в лицо и выскочила из такси, мужчина бросился за ней, на улице он нанёс Наталье ещё несколько ударов, затем сел в машину и уехал. Наталья сразу позвонила в сервис такси и в полицию. В органах ей сообщили что водитель подал встречное заявление. Он обвинил женщину в отказе платить за извоз и плевке в лицо, об остальных подробностях таксист скромно умолчал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Лохотроны для доверчивых": в Самаре бизнесмен открыл несколько псевдо-клиник, в которых разводили клиентов на деньги
По версии полицейских, Александр Чистяков владел не только скандально известной "Александрией", но и другими медицинскими учреждениями, где обманывают людей
Новости 24
Авторы предложения ввести пошлины для посылок из-за рубежа: "Цены не изменятся"
Начались работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах
В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
На 9 мая военные впервые покажут уникальный комплекс «Палантин»
Слуцкий: ситуация в Венесуэле вызывает обеспокоенность
В центре Москвы на стройке возник крупный пожар
Глава Минобороны Венесуэлы заявил о верности военных правительству Мадуро
Ярмольник заплатит более 430 тысяч рублей компенсации за поврежденную машину Федеральной службы охраны
Политолог прокомментировал слова команды Зеленского о «неожиданных ударах»
Судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот»
Депутаты предлагают штрафовать чиновников, оскорбляющих россиян
Лавров прокомментировал рост числа военных США в Польше
Порошенко и Зеленский отреагировали на результаты выборов президента Украины
Почему губернатор Хакасии в армии не служил?
Кремль: Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ контакты с КНДР и ситуацию в Венесуэле
Власти Венесуэлы сообщили, что предотвратили госпереворот «военнослужащих-предателей»
Приговор Кокорину могут вынести 8 мая
Медведев о выборах на Украине: дело не в том, кто победил, а как будет работать
"Это негативно скажется на потребителях": Mail.ru Group раскритиковала предложение ввести пошлины для посылок из-за рубежа
Официальный представитель СК РФ ничего не знает про проверку в отношении Comedy Woman
Песков рассказал о выгодах российского паспорта для жителей ЛНР и ДНР
В Китае казнят канадца за контрабанду наркотиков
В Госдуме напомнили США, что «нам есть чем ответить на агрессию»
ЦИК Украины официально объявил Зеленского президентом страны
Песков объяснил, почему на парад 9 мая не приедут иностранные лидеры