Таксист в Москве напал на сотрудницу РУДН

Наталья вызвала такси и указала конечную точку в приложении - Школу Управления Сколково. Но водитель довёз её только до остановки общественного транспорта, приложение показывало, что конец пути именно там. Женщина попросила всё же доставить её до нужного адреса. Таксист категорически отказался ехать дальше, ведь на это ему пришлось бы потратить лишние 5 минут. Мужчина был раздражен, он начал высказывать пассажирке, что так делают постоянно, чтобы не платить лишние 100 рублей. Чтобы не выслушивать, женщина согласилась выйти там, где остановилось такси.

На этом бы всё и закончилось, но возникла ещё одна сложность. В приложении была указана оплата наличными, а Наталья хотела расплатиться картой. Нервы таксиста сдали окончательно, он стал кричать на женщину и выгонять её из машины. Но Наталья не могла уйти, не расплатившись. После словесной перепалки водитель захлопнул дверь и пригрозил отвезти её в полицию. Она согласилась и предупредила, что скажет, что мужчина удерживает её силой. Только тогда водитель решил поискать выход из ситуации и узнать у диспетчера, как можно изменить способ оплаты.

— Я сидела на заднем сидении, а он буквально тыкал мне телефон в лицо, по которому диспетчер давал инструкции. Он орал на меня: "Поняла? Сделала? Оплатила?" Я разбиралась в приложении и молчала. Он развернулся и ударил меня по лицу, а после начал душить. Он повторял, что 19 часов уже за рулём, а ещё что бывший военный, — рассказала потерпевшая в полиции.

Испуганная женщина плюнула обидчику в лицо и выскочила из такси, мужчина бросился за ней, на улице он нанёс Наталье ещё несколько ударов, затем сел в машину и уехал. Наталья сразу позвонила в сервис такси и в полицию. В органах ей сообщили что водитель подал встречное заявление. Он обвинил женщину в отказе платить за извоз и плевке в лицо, об остальных подробностях таксист скромно умолчал.