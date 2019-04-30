Дочь Игоря Николаева растет точной копией отца

В США живет старшая дочь Игоря Николаева, к которой в гости регулярно с младшей дочерью Вероникой и женой Юлией наведывается маэстро. Прилетела звездная семья и на Пасху в Майями, решив заглянуть в этот день в Диснейленд. Пусть будет двойной праздник, тем более, что маленькая Ника никогда раньше в царстве Диснея не была. Однако, то ли дорога оказалась слишком утомительной, то ли жара на улице, но большую часть развлечений малышка просто проспала. Снимком со спящей дочкой и женой маэстро и поделился и в своем инстаграме.

"Семья, две дочери наконец-то вместе, избыток впечатлений... а Диснейленд нам приснился!)", - подписал певец снимок. А тем временем, поклонники в комментариях отметили, что чем старше становится вторая дочка, тем большая копия папы. Мол, и лицом похоже, и мимикой.

Надо отметить, что семья уже заметила хорошие музыкальные данные маленькой Вероники,которые планируют развивать. Сам Николаев рассказал в интервью, что дочка живо реагирует на все музыкальные инструменты.

igor_nikolaev_music Семья, две дочери наконец-то вместе, избыток впечатлений... а Диснейленд нам приснился!) #юлияниколаева #никаниколаева #верониканиколаева #игорьниколаев @uliaveronika #magickingdom #disneyland

" Особенно привлекает ее пианино. Интересно, что обычно маленькие дети тарабанят по клавишам без разбора, а дочка правильно расправляет все десять пальчиков и подносит к клавишам. Будто знает, как нужно! Еще она обожает, когда ей читают книги. Ее самая любимая — «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского. Уверен, она обязательно свяжет жизнь с какой-то творческой профессией, хотя, если вдруг нет, я не расстроюсь. Главное, чтобы она росла здоровой и счастливой!» - признался певец.