2019-04-30T18:54:34+03:00
Звезды

Дочь Игоря Николаева растет точной копией отца

Музыкант поделился снимками семьи из Диснейленда
Ольга АНТОНОВА
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У дочери Игоря Николаева отличные музыкальные данныеУ дочери Игоря Николаева отличные музыкальные данныеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В США живет старшая дочь Игоря Николаева, к которой в гости регулярно с младшей дочерью Вероникой и женой Юлией наведывается маэстро. Прилетела звездная семья и на Пасху в Майями, решив заглянуть в этот день в Диснейленд. Пусть будет двойной праздник, тем более, что маленькая Ника никогда раньше в царстве Диснея не была. Однако, то ли дорога оказалась слишком утомительной, то ли жара на улице, но большую часть развлечений малышка просто проспала. Снимком со спящей дочкой и женой маэстро и поделился и в своем инстаграме.

"Семья, две дочери наконец-то вместе, избыток впечатлений... а Диснейленд нам приснился!)", - подписал певец снимок. А тем временем, поклонники в комментариях отметили, что чем старше становится вторая дочка, тем большая копия папы. Мол, и лицом похоже, и мимикой.

Надо отметить, что семья уже заметила хорошие музыкальные данные маленькой Вероники,которые планируют развивать. Сам Николаев рассказал в интервью, что дочка живо реагирует на все музыкальные инструменты.

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Семья, две дочери наконец-то вместе, избыток впечатлений... а Диснейленд нам приснился!) #юлияниколаева #никаниколаева #верониканиколаева #игорьниколаев @uliaveronika #magickingdom #disneyland
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" Особенно привлекает ее пианино. Интересно, что обычно маленькие дети тарабанят по клавишам без разбора, а дочка правильно расправляет все десять пальчиков и подносит к клавишам. Будто знает, как нужно! Еще она обожает, когда ей читают книги. Ее самая любимая — «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского. Уверен, она обязательно свяжет жизнь с какой-то творческой профессией, хотя, если вдруг нет, я не расстроюсь. Главное, чтобы она росла здоровой и счастливой!» - признался певец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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