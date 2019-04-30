Аэрофлот начал продавать субсидируемые билеты из Сочи и Краснодара в Симферополь

Стартовали продажи билетов по программе субсидированных перевозок на два новых маршрута. Теперь по низкой цене самолетами Аэрофлота можно отправиться в Симферополь из Краснодара и Сочи.

Регулярные рейсы Аэрофлота из Краснодара в Симферополь начнутся со 2 июня, а из олимпийской столицы страны самолеты перевозчика летают уже полтора года. Рейсы обоих направлений планируется сделать ежедневными.

Для категорий пассажиров, перечисленных в соответствующих постановлениях, стоимость перелета в эконом-классе составит две с половиной тысячи рублей. Воспользоваться такими привлекательными условиями смогут только граждане Российской Федерации моложе 23 лет или старше 55 для женщин и 60 для мужчин. Кроме того, акция распространяется на инвалидов и многодетные семьи.

Напомним, что Аэрофлот традиционно участвует в госпрограмме субсидированных перевозок. Среди направлений таких рейсов: Дальний Восток, Калининград и Симферополь. Со включением еще двух маршрутов курорты Крыма станут еще более доступны для россиян.

Стоит отметить, что у крупнейшего российского авиаперевозчика есть и собственная социальная программа «плоских» тарифов. Цены на билет в рамках этой программы не меняются в течение года или в зависимости от даты покупки билета. В отличие от государственной программы субсидированных перевозок, предложением Аэрофлота могут воспользоваться любые граждане страны.