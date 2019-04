Сыновья Памелы Андерсон умоляют её бросить молодого любовника

После того, как в прошлом году на чемпионате мира по футболу 31-летний французский игрок сборной Адиль Реми сделал предложение руки и сердце 51-летней Памеле Андерсон, пресса была уверена, что осталось только назначить день свадьбы.

Однако, уже через пару месяцев актриса объявила об их расставании со спортсменом. Причина оказалась очень нетривиальной: "спасательница Малибу" прожила какое-то время в марсельском особняке любовника и посмотрев с какой нежностью он относится к своим сыновьям, решила, спортсмен должен вернуться к бывшей жене, чтобы у них была полноценная семья. Мол, а она на этом празднике жизни лишняя.

Услышав это, взрослые сыновья Памелы заявили, что тогда и мама должна дать шанс бывшему мужу Рику Саламону, который растил их как родной отец и всегда был рядом.

Рик Саломон — продюсер, «раскрутивший» когда-то малоизвестную, но очень состоятельную Пэрис Хилтон. Но больше он известен как профессиональный игрок в покер. На турнире Big One for One Drop он взял однажды почти три миллиона долларов за хорошую игру. А ещё у него около$3 000 000 призовых за участие в оффлайн-турнирах. С Памелой они разводились дважды. Каждый в период развода заводил новые отношения, но в конце концов они снова возвращались друг к другу.

Сейчас сыновья Памелы видят, что 51-летний Рик скучает по их матери, и мечтают, чтобы Памела бросила нынешнего бойфренда и вернулась к Рику, заявил источник изданию The Sun. «Брэндон и Дилан хотели бы, чтобы их мама вернулась к Рику, — сказал инсайдер.— Они всегда были очень близки с ним и видят в нём отца. Они умоляют мать вернуться к нему». Они сказали Памеле: «Послушай, мама, он всё ещё любит тебя, всё ещё живет в доме, который ты спроектировала. Ты можешь вернуться!»

Надо отметить, что и футболист Адиль так просто не готов отказаться от признанного голливудского секс-символа. Несмотря на то, что он не поднимает вопрос о свадьбе, он регулярно приглашает бывшую возлюбленную на свидания и дарит подарки. Адиль не раз намекал на то, что готов возобновить роман, как только на это решится Памела.

Впрочем, некоторые друзья звезды уверены, что Адиль с помощью романа с Андерсон просто добавляет себе пиар-очков, поднимая свой рейтинг популярности. И как бы красавица в очередной раз не обожглась. Красавица в раздумьях.